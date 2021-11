Por Ley Congreso debería conocer deuda real antes de aprobar presupuesto: diputado

Los diputados de Morena presentaron una iniciativa para agregar a la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, la obligación de que el Gobierno estatal entregue al Congreso del Estado un informe sobre las circunstancias financieras del estado, a fin de evitar conflictos que deriven en problemas como los que actualmente vive la administración pública estatal.

El diputado Benjamín Carrera Chávez destacó que ante las recientes noticias sobre el mal manejo de las finanzas en la pasada administración como deudas a proveedores, deuda a largo plazo, obras sin pagar, disponibilidad de participaciones que correspondían a la siguiente administración entre otros, se plantea la iniciativa.

Expuso que actualmente no se cuenta con una legislación que brinde a los diputados información que permita conocer con certeza la situación financiera, por lo que es necesario incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos un apartado específico que no solamente incluya los montos de la deuda pública y que evite confundir con tecnicismos si se trata o no de deuda pública, compromisos u obligaciones a cargo del erario que deben ser liquidados con los recursos del estado.

Recordó que este vacío legal ocasionó diferencias entre el equipo saliente y el entrante en la administración estatal, quienes se negaban a entregar información y quienes la requerían para conocer el estado real de las finanzas públicas, mientras el Poder Legislativo se mantenía a la expectativa.

Explicó además que la cuenta pública anual del gobierno del estado se presenta durante los primeros meses del siguiente año que corresponda, mientras que el paquete económico debe estar debidamente aprobado y publicado a más tardar el día 31 de diciembre del año en que se presenta, por lo que la cuenta pública resulta impertinente siendo por ello que se justifican las modificaciones planteadas.

“Existe un desfasamiento que se ilustra a través del ejemplo: el presupuesto de egresos se aprobaría a más tardar a finales del mes de diciembre y la cuenta pública se presenta en el mes de febrero del año siguiente”, dijo.

Agregó que debe haber obligación de la administración saliente a presentar al Congreso del Estado un informe detallado de todos aquellos compromisos que se encuentra pendientes de pago, ya sean debidos o por pagarse, sin perjuicio si la normatividad en materia de contabilidad gubernamental o de deuda pública las consideran como tal”.