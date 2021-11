En México ya no se puede vivir, asegura Eugenio Derbez tras la muerte de Octavio Ocaña

Excélsior

Su padre Octavio Pérez dio a conocer un conmovedor audio que le mandó Eugenio Derbez en el que externa su impotencia sobre el caso.

Como te contamos en esta nota, la familia y la prometida de Octavio Ocaña acudieron al Programa Sale el Sol, conducido por Gustavo Adolfo Infante, para pedir justicia.

Durante la entrevista, en la que se revelaron datos importantes, su padre Octavio Pérez dio a conocer un conmovedor audio que le mandó Eugenio Derbez en el que externa su importencia sobre el caso.

No sabes lo triste que estoy y que he estado estos días por todo lo que ha pasado, no paro de pensar en Octavio, no paro de leer las noticias. Estoy muy enojado. Me siento impotente ante todo lo que veo y leo, no puedeo creer que esto haya sucedido y si yo me siento así no quiero ni imaginar cómo se sienten ustedes”, comenzó diciendo.