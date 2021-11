Se reúnen Mario Vázquez y Saúl Mireles con Frente Democrático Campesino

Escuchan necesidades y propuestas del sector



A fin de escuchar necesidades y propuestas para mejorar las condiciones del campo chihuahuense, este miércoles los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Vázquez Robles y Saúl Mireles Corral, se reunieron con miembros del Frente Democrático Campesino (FDE).



El coordinador estatal del FDE, Pedro José Torres Ochoa, expresó a los legisladores que trabajan en tres ejes: “mejorar los sistemas productivos de nuestras comunidades; la lucha de buscar tener mejores oportunidades de producción y comercialización y los créditos”.



“Hemos trabajado con los gobiernos que han estado de la mano participando desde algunos programas (…) El movimiento campesino estamos en un momento difícil pero es también por la situación que nos toca vivir tiempos con gobiernos que no apoyan, que no ayudan, y es lo que está sucediendo ahorita, no hay un apoyo decidido del Gobierno Federal y las organizaciones estamos aisladas”, destacó el líder campesino.



Por su parte, el diputado coordinador del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), Mario Vázquez respondió que reciben las inquietudes y manifestó “cuentan con nuestra gestión, tenemos mucha claridad respecto de cómo funciona y el rol que juegan las organizaciones de la sociedad civil, no todo el mundo lo entiende, pero nosotros sí. Una organización permite concentrar una demanda y es lo que hacen en este momento”.



Añadió que los miembros del FDE, como muchas otras organizaciones, buscan mejorar la calidad de vida de los campesinos que pasan por un momento difícil, por lo que en medida de lo posible buscarán apoyarlos, a pesar de que recordó ha sido difícil la situación financiera en que la anterior administración dejó al Gobierno del Estado.



Finalmente, el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Ganadería, Saúl Mireles señaló que continuarán trabajando por más y mejores oportunidades para los productores de la entidad.

