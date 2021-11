Noches y mañanas frías para este fin de semana en la capital

-Recomienda Protección Civil Municipal abrigarse para prevenir enfermedades

La Coordinación Municipal de Protección Civil, de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, informa que en la capital las noches y mañanas continuarán tornándose frescas durante el fin de semana, por ello se exhorta a la población a abrigarse bien y tomar las medidas de autocuidado necesarias para prevenir problemas respiratorios.

Joel Estrada Castillo, coordinador de la dependencia municipal, dijo que aunque los siguientes tres días permanecerán prácticamente soleados, las temperaturas máximas no excederán los 29°C y que conforme se acerca el invierno, éstas irán descendiendo paulatinamente.

Este viernes la temperatura máxima será de 25°C y la mínima de 9°C; el sábado se esperan nublados escasos y temperaturas de 27°C y 11°C, respectivamente; en tanto el domingo será el día más caluroso, con 29°C en la máxima y 12°C en la mínima.

Recomendaciones para evitar problemas por el frío:

• Evita corrientes de aire

• Evita cambios bruscos de temperatura

• Toma bebidas calientes y agua constantemente

• No salgas de casa a menos de que sea necesario

• No expongas a niñas, niños o personas mayores a bajas temperaturas

• Cubre adecuadamente las tuberías de gas y agua

• Cubre bien a tus mascotas, no deben dormir a la intemperie

• Abrígate con suficiente ropa térmica cuando salgas

• Come frutas y verduras ricas en vitamina “C”

