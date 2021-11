Inicia Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza

Se aplicarán más de 32 millones de dosis en todo el país, de las cuales el IMSS suministrará 15.2 millones

Se puso en marcha la Segunda Jornada Nacional de Salud Pública 2021, durante la cual se completará el Esquema de Vacunación Universal, entre otras acciones

Este 3 de noviembre inició la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza 2021-2022, para la cual se dispone de 32 millones 328 mil 200 mil dosis para inmunizar a las personas con mayor riesgo de complicaciones, hospitalización y mortalidad por esta enfermedad, anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, indicó que la campaña se enfoca en niñas y niños de seis meses a cinco años, personas mayores de 60 años, quienes viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), diabetes, obesidad, cáncer, enfermedades cardiacas, pulmonares, insuficiencia renal, inmunosupresión adquirida por enfermedad o por tratamiento, así como mujeres embarazadas.

Acompañado de autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), López-Gatell sostuvo que, del total de vacunas, 15 millones de dosis serán aplicadas en unidades de la Secretaría de Salud y el resto en instituciones de seguridad social. La meta es cubrir al menos a 70 por ciento de la población objetivo antes del 31 de diciembre, y a alcanzar cobertura completa para el 31 de marzo de 2022.

Durante la campaña de vacunación también será inmunizado el personal de salud del área médica, paramédica, laboratorio, intendencia, administrativo, así como estudiantes y pasantes que tengan contacto con pacientes.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud hizo un llamado a las personas con alguna infección respiratoria, esperar a recuperarse para proceder a la aplicación de la vacuna contra la influenza y con el fin de reducir la probabilidad de efectos contrarios.

En el arranque de la campaña, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, anunció la puesta en marcha de la Segunda Jornada Nacional de Salud Pública 2021, con el lema “Participa hoy, es por tu salud”, que se llevará a cabo del 3 al 16 de noviembre, durante la cual, además de la vacunación contra la influenza a grupos específicos, personal médico y de enfermería completarán esquemas pendientes de vacunación, especialmente en población pediátrica.

Al respecto, Hugo López-Gatell Ramírez dio a conocer que entre 2012 y 2018 hubo una caída en la cobertura de inmunización contra enfermedades como sarampión, tuberculosis, rubeola y parotiditis, por lo que en 2020 se realizó una campaña especial para recuperar este desfase.

En el caso del sarampión, se alcanzó 92 por ciento de la cobertura en la población que no cuenta con seguridad social y de 96 por ciento en las personas afiliadas al IMSS.

El director general de Promoción de la Salud mencionó que como parte de las acciones de la Jornada Nacional de Salud Pública 2021 se habilitó el sitio web Hablemos de salud, que se puede acceder en gob.mx/promosalud, para acceder a la mejor información disponible y tomar medidas preventivas y de cuidado a la salud durante esta temporada invernal.

Durante esta jornada también se realizarán tamizajes para la detección del VIH, sífilis y hepatitis C, y se ofrecerán pláticas y talleres sobre salud sexual y reproductiva para adolescentes; salud mental, higiene personal, salud bucal, alimentación saludable y actividad física.

Cortés Alcalá apuntó que las infecciones respiratorias agudas representan la principal causa de enfermedad y de demanda de consulta médica en el mundo. “COVID-19 ha modificado nuestro perfil epidemiológico y debemos redoblar esfuerzos para la prevención de las enfermedades respiratorias”, dijo.

Al participar en el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza, la directora de Prestaciones Médicas del IMSS, Célida Duque Molina, informó que durante la jornada este instituto aplicará 15 millones 200 mil biológicos.

Recordó que además de la aplicación de esta vacuna, continúa la inmunización contra COVID-19. En los Módulos de Atención Preventiva del IMSS que se ubican en las Unidades de Medicina Familiar se dotará a las personas usuarias del paquete de acciones preventivas para la detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas.

Duque Molina indicó que las instituciones realizan de manera gratuita la detección de VIH y hepatitis C, también brindan atenciones en orientación y educación sexual para prevenir el embarazo en adolescentes, sin dejar de lado las medidas de higiene y sana distancia para evitar contagios por el virus SARS-CoV-2.

“La prevención es un cambio de estilo de vida que puede evitar que se presenten no solamente las enfermedades crónico-degenerativas, sino enfermedades graves agudas de tipo respiratorio”, afirmó.

La directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), Karla Berdichevsky Feldman, indicó que la vacuna contra la influenza es segura para las mujeres embarazadas y su bebé en cualquier trimestre del embarazo. En cambio, quienes no reciben esta vacuna tienen mayor riesgo mayor de padecer cuadros graves de la enfermedad, ser hospitalizadas y morir.

Berdichevsky Feldman invitó a las mujeres gestantes a aplicarse la vacuna contra la influenza, acudir a las consultas de atención prenatal y mantener las medidas de higiene como lavado frecuente de manos, sana distancia, uso de gel antibacterial, evitar tocarse la cara y ojos, llevar una sana alimentación, hidratación y descanso.

El director de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), José Luis Díaz Ortega, comentó que la vacuna contra la influenza puede tener un efecto local que se manifiesta por dolor en el sitio de aplicación, pero es una reacción leve que no amerita tratamiento especial. Algunas personas podrían presentar febrícula y malestar general que no requiere hospitalización ni es motivo que impida ir a trabajar.

Subrayó que el manejo de la jeringa que contiene la vacuna es totalmente aséptico con adecuada higiene de manos mediante el uso de agua y jabón o de alcohol en gel, además de que el material usado se deshecha y posteriormente es destruido.

Al término de la conferencia de prensa, el subsecretario López-Gatell Ramírez también se refirió a la vacunación contra COVID-19. Detalló que continuará para personas rezagadas, mujeres embarazadas y para quienes vayan cumpliendo 18 años en los próximos días, para lo cual se instalarán puestos permanentes de inmunización.

Pidió no confundir la meta cumplida con la conclusión de la jornada de vacunación contra COVID-19, ya que faltan por aplicarse segundas dosis y ampliar la cobertura en las zonas más apartadas del país.

Sobre la vacunación contra COVID-19 a niñas y niños de cinco a 11 años, comentó que “cada país tiene una realidad epidemiológica diferente, tiene un alcance diferente de los objetivos primarios y cada país debe ir estableciendo sus propias disposiciones”.

Agregó que la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 se ha modificado en siete ocasiones y se irá actualizando conforme vaya cambiando la realidad y con base en evidencias científicas. “No excluimos cualquier posibilidad de cambio en el futuro” y se podría contemplar la vacunación de niñas, niños y adolescentes sin comorbilidades, pero una vez que se alcance la cobertura de dos dosis de personas adultas, agregó.

López-Gatell reiteró el reconocimiento a la división de poderes y señaló que se acatarán las determinaciones del Poder Judicial; no obstante, en el caso de la decisión de un juzgado en particular que emitió una resolución general, el amparo -que obligaría a establecer criterios generales para una política pública- sería contrario a las leyes mexicanas, porque el interés particular no puede estar por encima del interés colectivo.

En relación a las personas que fueron vacunadas entre diciembre del 2020 y enero del 2021, no existen evidencias científicas que indiquen que requieren una dosis de refuerzo, y lo mismo sucede con una eventual segunda dosis de la vacuna Cansino, que tampoco cuenta con evidencia suficiente para actuar en consecuencia, aclaró.

Comentarios