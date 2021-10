Marcela, su madre, gran amor de El Sol

Excélsior

NANCY MÉNDEZ C

La tercera temporada, que se estrena hoy, regresará al pasado del cantante para cerrar la historia que tuvo con sus padres, Marcela Basteri y Luisito Rey.

Uno de los grandes amores e incógnitas en la vida de Luis Miguel, que dieron dramatismo a la bioserie en las dos primeras temporadas, fue la relación, búsqueda y paradero de su madre, Marcela Basteri. La tercera temporada de Luis Miguel, la serie, no será la excepción, pues cerrará el ciclo de este personaje con nuevas apariciones en la trama. Así lo afirmó su intérprete, la actriz italiana Anna Favella, en entrevista con Excélsior.

“Fue un regalo increíble para mí como actriz porque fue un personaje muy importante en la vida del cantante. Nunca interpreté a un personaje basado en alguien que realmente existió, entonces fue un desafío, un regalo como actriz, porque empieza en un modo la historia, en la primera temporada, como más feliz, y termina como más deprimida, triste. Todo el cariño de los fans me dio confianza como actriz y como personaje. Fue una responsabilidad para que Luis Miguel confiara en este personaje.

“Es muy interesante lo que van a ver en esta tercera temporada, es una sorpresa, un regalo para los fans. Verán un flashback, un encuentro entre los padres de Luis Miguel, una parte más liviana, menos deprimida de Marcela, más enamorada, y se explicará cómo se llegó a los años que verán en esta nueva temporada. Es un regreso en el pasado para justificar lo que le pasó después en su historia”, expresó Anna Favella vía Zoom.

La actriz detalló que directamente no habló con Luis Miguel para la interpretación de su madre, pero la construyó junto al director Humberto Hinojosa y los productores.

“Ellos me ayudaron mucho en el proceso de la actuación y vi muchísimos videos reales de la década de los 80 y 90, sobre todo de cuando Luis Miguel era chico, y ahí me di cuenta del talento de este niño poderoso. Me ayudó mucho ver estos videos para conectarme”, señaló.

Es así que en esta tercera entrega, conformada por seis episodios y que inicia hoy 28 de octubre a través de Netflix, se cerrará no sólo el ciclo de la madre de Luis Miguel, sino también el de su padre, Luisito Rey, interpretado por el español Óscar Jaenada.

En los avances de la serie, Luis Miguel enfatiza que fue su padre quien le dio lo único que tiene, la música, mientras viene a su memoria un recuerdo de su niñez en el que Luisito Rey lo arropa y afirma que El Sol tiene un don.

Esta entrega hace hincapié además, en su relación amorosa con la cantante estadunidense Mariah Carey, a finales de 1990, y su éxito musical con temas como La Bikina, así como el desfalco financiero que prácticamente lo llevó a la quiebra a finales de la década de 2010; sus problemas legales, su alcoholismo, la trunca relación con su hija y la propuesta de su amigo Miguel Alemán Magnani por hacer una serie de su vida, como parte de la solución para estabilizar sus finanzas.

Hoy 28 de octubre, se realizará un encuentro virtual del elenco, en punto de las 18:00 horas por YouTube, titulada Una celebración de despedida. Luis Miguel, la serie y me iré con El Sol, para después dar paso, a las 19:00 horas, al estreno de la serie.

¿En qué se quedó?

El octavo capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, expuso la ruptura del cantante con su anterior amor, Érika, a quien estuvo a punto de darle un anillo de compromiso. Sin embargo, Érika, recreada por Camila Sodi, da fin a la relación al saber del coqueteo de Luis Miguel con Daisy Fuentes.

En tal episodio, también dijo adiós a su hermano menor, Sergio, de 10 años de edad, quien fue llevado a Boston bajo el cuidado de su asistente y médico Octavio Foncerrada, mejor conocido como El Doc. Esto tras la presión mediática en México sobre el niño.

Además, tras lidiar con un zumbido en el oído por la explosión de un chícharo en un concierto en Perú, Luis Miguel se entera que su mánager en 2007, Mauricio Ambrosi (Fernando Guallar), tiene una relación amorosa con su hija Michelle Salas (Macarena Achaga).

