A sus 21 años: Karol Sevilla revela que padece enfermedad del corazón

UNOTV

Tres meses después de que alarmara a sus fans por su repentino ingreso a un hospital, Karol Sevilla confesó que padece una enfermedad del corazón. La cantante de 21 años contó a detalles que por la condición de su salud, se ha tenido que enfrentar a mareos y desmayos.

La intérprete de “Coro de amor” y novia de Emilio Osorio habló sobre el problema del corazón que padece, el cual le fue confirmado después de una serie de estudios.

Karol Sevilla, quien hace poco confesó que pasó por un amor tóxico, habló de la enfermedad del corazón que sufre, se trata de arritmia sinusal, padecimiento que la ha llevado al hospital.

“En el hospital me dijeron que lo que tengo es arritmia sinusual. Tiene que ver con mi corazón que a veces se acelera demasiado, eso me provoca los desmayos; a veces mi corazón va muy lento, entonces no bombea normalmente”