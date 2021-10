Los servicios públicos son un derecho colectivo, ultimátum a Kliffer: Felix Martínez

Ante la falta del servicio de recolección de basura por parte de la empresa Kliffer, el regidor presidente de la Comisión de Servicios ´Públicos, Félix Martínez, presentó un posicionamiento en cabildo a fin de que regularicen la recolección o bien finalice el convenio para dar oportunidad a otras empresas que sí sean responsables.

Al respecto presentó el siguiente posicionamiento:

“El acceso a los servicios públicos es un derecho colectivo que permite a la ciudadanía alcanzar un nivel de vida adecuado para lograr el desarrollo de las personas y de las comunidades. A su vez, este derecho es un mecanismo de garantía de otros derechos como la salud y la igualdad, por lo que resulta indispensable asegurar su pleno cumplimiento

En este orden de ideas, la recolección de residuos es un servicio básico que se brinda con la finalidad de reducir la cantidad de basura que se produce en las ciudades y ofrecer a la comunidad un ambiente sano, libre de gérmenes, con un escenario agradable y apto para habitarse como lo establece la Constitución, por lo tanto, que el servicio de recolección no sea brindado de manera oportuna y eficiente genera consecuencias graves, como son la circulación de basura en las calles,

enfermedades en la población, la contaminación de los mantos acuíferos, del suelo y del aire, enfermedades, etc.

Dicho servicio público, por mandato constitucional, se encuentra a cargo de los municipios, tal como lo prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual puede ser prestado por particulares mediante el otorgamiento de concesiones, siempre que no se lesione el interés público o social.

La ciudadanía ha presentado constantes quejas respecto a la empresa que brinda el servicio público de la recolección de basura (KLIFER), ya que no cumplen con sus obligaciones en tiempo y forma, dejan de pasar en los horarios establecidos e incluso omiten la recolección ciertos días de la semana, lo que genera el acumulamiento de basura en las viviendas y un ambiente insalubre para quienes habitan nuestro municipio, además de una mala imagen de nuestra ciudad.

En este sentido, comparto con el alcalde su visión para lograr ser la ciudad más competitiva de México, por lo cual debemos coordinar esfuerzos y no dejar pasar estas faltas de cumplimiento, ya que es nuestro deber asegurarnos de que la ciudadanía viva en una ciudad limpia y libre de basura.

Sabemos que el objetivo principal de esta administración y de todas las acciones que esta lleva a cabo es el beneficio de la ciudadanía, para mejorar la calidad de vida de la misma, es por ello que la Comisión de Obras y Servicios Públicos, que tengo el honor de presidir, y a la cual le compete vigilar que la prestación de los servicios públicos municipales se realice eficazmente y que los concesionarios cumplan con las obligaciones pactadas en los contratos de concesión, está lista para continuar con los trabajos que le atañen, de la mano con el alcalde, para solucionar esta problemática.

Felicito al alcalde, Marco Bonilla, por exigir de manera contundente el cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas que adquieren concesiones, y mostrar severidad y mano firme con quienes buscan servirse y no servir a la ciudadanía. Exhorto a todas las concesionarias para que no bajen la guardia y sigan cumpliendo a cabalidad con las obligaciones de sus contratos, ya que, de no ser así, se verán perjudicados con la cancelación de los mismos.

Cuenten con un servidor para seguir trabajando de manera cercana y permanente con la ciudadanía, para escuchar y atender eficientemente sus necesidades, siempre buscando el bien común y la dignidad de la persona humana”, dijo.