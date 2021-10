VIDEO: Amlo solo está desinformado; el acuerdo por el agua sigue: Geo Bujanda

La diputada presidenta del Congreso Local, Georgina Bujanda, descartó en entrevista para www.alcontacto.com.mx, que exista una ruptura con la federación luego de que el presidente manifestara desconocer el acuerdo firmado con la gobernadora Maru Campos en temas del agua de las presas en la región Centro – Sur.

“Primero que nada hay que reconocer el trabajo de la gobernadora en un asunto tan complicado que duró más de un año con serias consecuencias para nuestra entidad, ahí deja claro que a veces se logra más con la miel que con la hiel, fue un acuerdo de gestión que junto a agricultores firmó con Adán López Hernández, secretario de gobernación federal”, refirió.

Fue el pasado viernes cuando la mandataria estatal viajó a la Ciudad de México para reunirse de primera mano con el secretario, donde logró importantes acuerdos como liberar la presa La Boquilla, que la federación se comprometiera incluso, con un programa de riego alrededor de 500 millones de pesos para los agricultores de Chihuahua.

“No me sorprende la declaración del presidente, a veces él desconoce muchas cosas, como aquella vez que aseguraba que los niños con cáncer sí tenían medicamentos y no fue cierto. Su declaración esta mañana es una muestra más que a veces el presidente está desinformado pero eso es todo, no hay fractura en el acuerdo ya firmado por la secretaría de gobernación a cargo de Adán y nuestra gobernadora Maru Campos”, concluyó la legisladora.