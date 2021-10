Inaugura Gobernadora rehabilitación de Acceso Norte en Delicias

La obra tuvo una inversión de 13.8 millones de pesos y se ubica sobre la carretera federal 45, que es conectada con el paso superior de las avenidas Río San Pedro Norte y 6 Norte

La Gobernadora Maru Campos Galván dio el banderazo de apertura a las obras de rehabilitación del Acceso Norte de ciudad Delicias, ejecutada con una inversión de 13.8 millones de pesos, en beneficio de los habitantes del sector y de los automovilistas que circulan por la carretera 45.

Los trabajos consistieron en la pavimentación de la totalidad del Acceso, incluidas las gazas del Distribuidor Vial sobre la carretera a la altura del kilómetro 141+325. Se trata de la conexión de la rúa federal, con el paso superior de las avenidas Río San Pedro Norte y 6 Norte.

La titular del Ejecutivo estatal dijo en su participación en el evento, que Delicias se merece buena obra al igual que los otros municipios, como esta que se hizo pensando en el bienestar de las familias.

Destacó que el trabajo que se hace en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), no solo es la obra pública, pues tiene claro que una obra no es la varilla o el cemento que se pone en la ciudad, sino que es transformar sus vidas, transformar la posibilidad de tener agua potable o no, de tener drenaje o no.

Indicó que una obra cambia la posibilidad de llegar a una casa sin polvo y que la gente es merecedora de un gobierno que la trate bien, no porque viene la siguiente elección, por ser mexicanos o chihuahuenses, o por tener una credencial para votar.

“Queremos que nos traten bien por el simple hecho de ser seres humanos”, concluyó.

Carlos Aguilar, titular de la SCOP, mencionó que este gobierno en poco tiempo ha mostrado resultados trascendentales para Chihuahua y ha dado seguimiento a obras que estaban en condiciones, incluso de abandono.

Se comprometió a que la dependencia que dirige trabajará para ejercer con calidad este tipo de obras, como en el caso de las acciones de bacheo que se desarrollan en esta localidad, donde se ha logrado tapar 2 mil de los 10 mil que se calcula, existen en las calles de la localidad.

El alcalde de Delicias, Jesús Valenciano, manifestó que con esta obra, el Acceso Norte se convierte en el acceso principal al municipio y agradeció a Campos Galván, por tomarlos en cuenta para que esta obra pudiera concluirse.

