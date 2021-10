“Lo que el presidente quiso decir”

El dilema no es tal

Soy un maestro cuya edad le ha permitido ver ya -por casi 50 años de trabajo- el devenir del educación en México, razón que me permite elevar mi voz, no con altanería, sino como una reflexión necesaria para buscar saber qué es paja y qué es grano, y cuando veo a un hombre comprometido por un cambio en la Educación, Vasconcelos y por México AMLO, suelo ser de los que toma posición sobre el tema, como decía el maestro Zinn “no se puede ser neutral en un tren en movimiento” así que haciendo eco a lo aprendido en la UNAM, que un crítico sincero es un asesor gratuito, me expongo y expongo mi voz, no a una vocería, no la necesita nadie, sino a una presentación de la realidad, tal cual la veo en torno a la declaración presidencial que a decir de algunos agravia a la UNAM, esta es mi opinión que hago consonante a la de Vasconcelos y respetuosa a la de López Obrador. G.A.L.D.

Antes iré al más sonado de los fracasos que consentir en convertirme en un cómplice de la mentira social.

José Vasconcelos

“ Que la prensa vendida o alquilada, use esto para decir que ahora estoy en contra de la UNAM… han dicho tantas cosas, pero tengo mi conciencia tranquila” , AANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR

LA HISTORIA ES MEMORIA

Corría el año de 1924. Solo diez años después de la huida, no solo salida, del ejército norteamericano de las costas veracruzanas, donde el pueblo entero del heroico Puerto de Veracruz, los despedía a malecón repleto entonando el Himno Nacional Mexicano, su afán de dominar la faja de oro petrolera como se llamaba al norte de Veracruz y hoy Tamaulipas, en principio como siempre lo ha pretendido y desde Carlos Salinas, a Calderón y Peña Nieto casi logrado y la nación después.

De lo anterior dan testimonio los correos cruzados entre a finales de 1914, cuando agentes del entonces presidente Wilson se acercaron al arzobispo de México, José Mora y del Río, máximo jerarca de los católicos, para sondear si se podía contar con la colaboración de la Iglesia y hasta qué punto, en el eventual caso de una invasión norteamericana, situación que para fortuna de la Nación no se cumplió por la gallardía del pueblo jarocho y los menciono así porque desde el barrio de la Huaca, a los jóvenes cadetes navales la expresión más pura de un Pueblo se mostró durante los meses de ocupación en su resistencia ante el adversario invasor.

LA ANALOGIA

El Pueblo no es culpable de la invasión como la comunidad universitaria de la UNAM no lo es de la depredación hecha por quienes desde la su espacio como rectores de cierto que se acomodan al poder en turno como lo hicieron Jorge Carpizo Mac Gregor que jamás cuestionó el fraude de Carlos Salinas al asumir ilegítimamente la presidencia y el de José Narro Robles plegado a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto eslabones acabados del PRIAN en su periodo como rector de 2007 a 2015 saltando de la rectoría a ser parte del engranaje del sector Salud, actuando más en los negocios (ya que se asume como inversor de la industria farmacéutica Comercializadora Pentamed de S.A. de C.V. asociado a Roberto Meade) que en el servicio y de cierto lastimando a los jóvenes que debiendo servir, desde sus cargos ocupados, solo se le ocurrió tipificar como Ninis por aquello de que Ni estudian, Ni trabajan.

Lo anterior duele y duele más cuando ambos, rectores sirvieron cuando desde Miguel De la Madrid hasta Peña Nieto corrió, no solo el atraco neoliberal, sino el desmantelamiento nacional, ante el cual de cierto callaron, eso es lo que reclama el presidente López Obrador de manera justa y legitima. ¡Qué tiempos los del 68 cuando le ingeniero Javier Barros Sierra, de manera clara salió a la calle y a la defensa, no solo de sus jóvenes, sino del avance que ya los tiempos, exigían para la democracia en México!

Lo recordamos encabezando la Marcha del silencio. Cuando el silencio era capaz de gritar más que miles de voces.

No se confundan o detractores del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no es un enemigo de la UNAM.

Es apenas un eco de voces como las que envió aquí desde Chihuahua para reiterar el lema Vasconcelista, ahora que conmemoramos el centenario de la creación de la SEP; POR MI RAZA (EL PUEBLO) HABLARA EL ESPIRITU (EL HOMBRE Y MUJER QUE DISIENTE DEL MODO EN QUE SE HAN LLEVADO LAS COSAS EN NUESTRA CASA DE ESTUDIOS Y ESO SE VALE)

LA EXPLICACION

Es sabido y esta documentado, el uso y el abuso del poder que el neoliberalismo trajo a México, auspiciado por la complicidad de gobiernos espurios como lo fueron el de Salinas, por la caída del Sistema, el de Zedillo cruzando por la muerte de Colosio, el de Fox por la Concertación iniciando el PRIAN, que daría una docena trágica con el algoritmo que dio acceso fraudulento a Calderón quien literalmente llega por la puerta de atrás, y si se avanza en la indagación con el monexgate que empodero junto con Televisa y la boda de ensueño, al hombre que había leído menos de tres libros Enrique Peña Nieto, así las cosas, con todo esto me pregunto, DONDE ESTABA LA INTELIGENCIA DE TODOS?

SI DE TODOS ESOS CUERPOS COLEGIADOS E INFLUYENTES INVESTIGADORES Y DOCTORES QUE ESTAN MAS PREOCUPADOS POR SU NIVEL TRES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES Y SU PREBENDAS EN LAS BECAS AL DESEMPEÑO, QUE POR EL ACONTECER NACIONAL, LA MARGINACION DE LOS PUEBLOS INDIOS Y LA POBREZA EXTREMA DE LOS CINTURONES DE MISERIA QUE BORDEAN LAS GRANDES Y MEDIANAS CIUDADES DEL PAIS, ASI COMO LAS ZONAS RURALES?

Sé que estas son más preguntas que respuestas pero nos ayudan a entender que hace falta que vuelva Vasconcelos a decir a los universitarios que hagan un pacto de alianza con El Pueblo ese Pueblo que paga nuestros salarios como maestros y que necesita de nuestro trabajo para salir adelante, como lo hicieran en 1914 durante los 8 meses de estado de sitio impuesto por los norteamericanos al pueblo veracruzano, cuando los maestros reunían a sus alumnos para seguirlos educándoles en calles y plazas, así convocándolos a darles clase, sin recibir siquiera pago, porque no había gobierno que lo proporcionara, pero solo porque había que seguir hablando con el Espíritu de la educación, a la RAZA que es el PUEBLO.

LA MEMORIA NUTRE NUESTRA HISTORIA Y SÈ SIN DUDA ALGUNA POR HABERLO VIVIDO QUE UN PAR DE JOVENES, SI UN JOVEN EN LA CHONTALPA Y OTRO EN LA TARAHUMARA, DURANTE FINALES LA DECADA DE LOS AÑOS 70 PRINCIPOS DE LOS 80 DEL SIGLO PASADO, LLEVABAN GOTAS DE AGUA DE SUS APRENDIZAJES EN EL MANANTIAL DEL SABER, QUE ERA EL MISMO, DEL QUE AMBOS HABIAN ABREVADO LLAMADO; UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.

POR ESO NO HAY ANIMO DE DISCORDIA, SOLO DE CONCORDIA Y CONSTRUCCION, Y DE BUSCAR RETOMAR ESE PASO QUE A NOSOTROS NOS ENSEÑO, ESA VERDAD QUE SE ATESORAMOS, Y ES LA DE QUE NO NOS EDUCABAMOS PARA SERVIRNOS, SINO PARA SERVIR , ESE ES EL LEGADO QUE DEFIENDE HOY EL PRESIDENTE, DESEANDO SE RETOME PARA LA UNAM.