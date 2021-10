Cristiano asume responsabilidad por goleada recibida ante Liverpool

ESPN

INGLATERRA — El futbolista del Manchester United, Cristiano Ronaldo, mando un mensaje a los aficionados de los Red Devils tras la humillación histórica que sufrieron ante el Liverpool por la Premier League en Old Trafford.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el ‘Bicho’ señaló que los jugadores son los culpables de la escandalosa derrota frente al conjunto de Anfield y manifestó que los seguidores del United no merecen este tipo de resultados.

“A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar. Nuestros aficionados fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!”, escribió el exjugador de Real Madrid y Juventus.

Cristiano Ronaldo fue uno de los principales señalados en la derrota ante el Liverpool por su agresión contra Curtis Jones en la parte final de la primera parte.

El portugués le soltó una patada a Jones cuando estaba tirado sobre el césped, y aunque los Reds y sus aficionados exigieron la tarjeta roja, el silbante decidió solo mostrar la cartulina amarilla.

El próximo partido del Manchester United será ante el Tottenham y reportes de la prensa inglesa destacan que la directiva de los Red Devils podría despedir a Ole Gunnar Solskjær antes del compromiso contra Spurs.

