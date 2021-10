Murió Diana Negrete a los 79 años, la única hija biológica del cantante Jorge Negrete

Milenio Digital

Diana Negrete, hija del cantante y actor Jorge Negrete falleció a los 79 años de edad, así lo informó su hijo, el tenero Rafael Jorge Negrete a través de sus redes sociales, en donde dijo que los restos de su madre descansarán en el Panteón Jardín, donde también se encuentra su abuelo.

“Muchas gracias por todos y cada uno de sus mensajes de condolencia. Disculpen si no los he contestado. El entierro es hoy a las 14:00 horas en Panteón Jardín. No hay que olvidar que aunque estamos en semáforo verde es importante mantenerla sana distancia”, escribió.