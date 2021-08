Sin politiquería, Corral no hizo nada; no necesita protección: Morena

El dirigente estatal de Morena en Chihuahua, reiteró su postura respecto a la solicitud del gobernador Javier Corral Jurado para gozar de escoltas, automóvil blindado y gasolina una vez finalizado su mandato, pues dijo, no ha trabajado por Chihuahua en cinco años.

“La oposición de muchas personas a que se le otorgue tremendo privilegio no es un aspecto político, sino que, cuando se tiene una actuación en el marco de la ley, no debe haber temor a represalias, por lo que no debe haber motivo de un gasto de este tipo para el presupuesto estatal que ya de por sí, es poco”, dijo.

Agregó que, de haber visto un combate frontal al crimen y la delincuencia en general, tal vez hubieran visto de otra manera la posibilidad de que se retiraran del gobierno con personal de seguridad.

Por lo anterior, indicó que el gobernador así como los otros funcionarios de primer nivel que pretenden tener dicho beneficio con cargo al erario público no deben temer, pues existen además a nivel federal mecanismos de protección para todos los ciudadanos que sientas peligro, y no necesariamente tienen el sueldo tan elevado como Corral.