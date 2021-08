Denuncian presuntos abusos de la GN

Lectores de este portal informativo denunciaron agresiones físicas y verbales por parte de elementos de la Guardia Nacional en La Junta a Cd. Guerrero Chihuahua.

Detallaron que fue el pasado 25 de julio de 2021, aproximadamente a las 23 horas que un ciudadano fue agredido cuando se dirigían de Este a Oeste por la carretera estatal que conduce de La Junta a Cd. Guerrero Chihuahua, cuando lo alcanzaron dos unidades que le encienden los reflectores de luz blanca led, dicha persona le pisa el acelerador y los dos vehículos le dan alcance hasta hacerlo parar, aproximadamente en el km 2 a la altura de la Colonia 10 de Mayo.

Una vez detenidos los vehículos y con ambas personas aún dentro de la camioneta, les balacearon las llantas y el motor, posteriormente los bajaron a golpes reclamando que si porque no se habían parado, (aquí es donde las victimas se dan cuenta que son 2 patrullas de la guardia nacional) a lo que responden que no sabían que eran autoridades ya que no encendieron las torretas en azul y rojo, los golpearon con los rifles al grado de dejar a uno con el tobillo roto.

Los agredidos comentan que siempre los tuvieron boca abajo y nunca los dejaron voltear y ver los rostros. Revisaron la camioneta de pies a cabeza y no encontraron nada, ya que el dueño de la misma se dedica a la construcción (maistro). Después de que vieron su error les dejaron sus cosas sobre el cofre de la camioneta balaceada y se fueron con rumbo a La Junta.

