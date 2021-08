Invita Gobierno Municipal a curso de certificación como Director Técnico de Fútbol Infantil

– Para actualizar la metodología y aumentar el nivel competitivo en las nuevas generaciones

Con el objetivo de seguir profesionalizando a entrenadores, promotores y personas afines al fútbol, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en colaboración con el Centro de Formación de Fútbol Vikingos, invitan a inscribirse a la certificación para Director Técnico especialista en fútbol infantil que se llevará a cabo los días 28 y 29 de agosto.

Las sedes serán el centro deportivo Tricentenario y las canchas de fútbol de la unidad Huerta Legarreta; el curso de certificación estará a cargo de Omar Hernández, director técnico y director general de School of Coaches Sports México, acompañado de Carlos Ortiz, capacitador en metodología en el área de preparación del equipo Dorados de Sinaloa primera división, durante la etapa de Diego Maradona.

Tomás Aguilera, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, expresó que es una oportunidad para aumentar el nivel competitivo desde el trabajo base con nuevas generaciones en el futbol infantil hasta nivel profesional, acompañado por el trabajo en campo de entrenadores y promotores chihuahuenses capacitados en el área.

“Se trata de un curso de primer nivel, enfocado al crecimiento y profesionalización de la comunidad futbolística de Chihuahua con la presentación de una nueva y renovada metodología”, expresó Antonio Cano, director Deportivo del Cefor Vikingos FC.

Por su parte, Omar Hernández manifestó que con dicha certificación, School of Coaches Sports México ha tenido presencia en más de 9 países centro y suramericanos, y especificó que el documento que se entrega como ‘Docente Formator en Fútbol Base’ está avalado por la Secretaría de Educación Pública y la Conferencia Deportiva Méxicana.

Durante el curso se abordarán temas como, el desarrollo de metodología y pedagogía correcta en el entrenamiento, en categorías sub 6, sub 8, sub 10 y sub 13, diseño de entrenamientos en etapas infantiles, metodología de etapa base, procesos de formación infantil, juvenil hasta fútbol profesional e inteligencia del futbolista.

Dicha certificación tendrá un costo de $1,500 pesos para público en general; para promotores deportivos, docentes y trabajadores del área deportiva tendrá un costo de $1,200 pesos y para estudiantes $1,000 la inscripción.

Para las y los interesados deberán llenar el formulario de registro https://forms.gle/ ngZijwCo7t5LkEvF8 o bien, escribir al chat https://chat.whatsapp.com/ GjD6HPvcqdeL1reQeTHLwU

