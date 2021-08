Informa Comisión de Educación y Cultura sobre ganadores de la “Medalla Chihuahua al Mérito Educativo”

Entregará Congreso del Estado reconocimiento al “Club Independiente” de fútbol y a su entrenador Edgar Chávez

A petición de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, el H. Congreso del Estado entregará un reconocimiento a la escuela de fútbol “Club Independiente” y en especial a su entrenador Edgar Oswaldo Chávez Andujo por su labor en la formación de niñas, niños y adolescentes, y su dedicación al brindar espacios de desarrollo deportivo que fortalecen el aprendizaje de los valores y el desarrollo físico y emocional.

La entrega se realizará en la Sesión Solemne del 24 de agosto del presente, por los logros obtenidos a través del club deportivo dentro de los que destacan: su participación en diversos torneos internacionales, 11 campeonatos nacionales, 20 estatales, regionales y locales y 12 subcampeonatos diversos.

Aunado a que 23 jugadores emanados del club han emigrado a diferentes equipos profesionales y otros actualmente se encuentran activos en diferentes clubes de prestigio nacional, destacando la chihuahuense Tania Baca Ríos quien fue invitada a formar parte de la Selección Nacional de Futbol Sub- 15 en su rama femenil; o el caso de Waldo Madrid quien ya entrena con la Selección Mayor; así como Andrés Mata y Román Torres actuales jugadores de los Rayos del Necaxa, quienes han participado con la Selección Nacional sub 17, entre muchas otras promesas chihuahuenses que representan un orgullo para la entidad.

Por lo cual a través de esta distinción se reconoce la loable labor de la escuela de futbol “Club Independiente” y en especial del entrenador Edgar Chávez quienes se han comprometido en brindar espacios para el desarrollo físico y emocional de la juventud como es la práctica de los deportes que traen grandes beneficios a la salud, crean vínculos de compañerismo y aprenden valores esenciales para vivir en sociedad.

Asimismo, esta institución ha servido como un espacio que busca prevenir y orientar a las y los jóvenes para que no caigan en las adicciones, situándoles como un ejemplo para la sociedad.