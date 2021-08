Gastos de propiedades lujosas de César Peniche y Emilio García, no sorprenden ¿Qué se podía esperar del PAN?: Morena

Chihuahua. – Tras darse a conocer que las compras de propiedades lujosas del Fiscal General, César Peniche y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Emilio García Ruiz, y que estas están valuadas en 3.8 millones de pesos y más, es el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro quien destacó que esto ya no es una sorpresa ante la incongruencia de un gobierno panista.

“Es sabido, no extraña, lo único que digo es, ¿Qué podemos esperar de un gobierno de Acción Nacional?, así como se comportan los diputados del PAN gastando el dinero del erario, ya que son diputados qué hacer francachela en otros estados no nos espanta, el presidente siempre ha dicho que no gasten el dinero del pueblo”, comentó.

Asegura que el mensaje constante del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), siempre ha sido proteger los recursos del pueblo, destacó que no es congruente el gasto de los funcionarios señalados anteriormente.

