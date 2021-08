Angelina Jolie debuta en Instagram y alza la voz por Afganistán

Quién

La actriz y activista publicó como su primer mensaje en la red social, una carta que le envió una adolescente en el país de Oriente Medio.

Preocupada siempre por poner su granito de arena para los que más lo necesitan —incluso fue enviada especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados—, Angelina Jolie quiso debutar en Instagram para alzar la voz por toda la población de Afganistán que ahora ve limitada su libertad para poder utilizar redes sociales.

Como su primera publicación, Jolie mostró una carta que le envió una adolescente del país asiático y en la que le deja claro la situación que se vive con la llegada otra vez de los talibanes al poder en la región, por lo que la actriz expresó que utilizará este medio masivo de comunicación para darle eco a todos aquellos que hoy lo están perdiendo.

“Esta es una carta que me envió una adolescente en Afganistán. En este momento, el pueblo de Afganistán está perdiendo la capacidad de comunicarse en las redes sociales y de expresarse libremente. Así que vine a Instagram para compartir sus historias y las voces de quienes en todo el mundo luchan por sus derechos humanos básicos”, expresó en su post Angelina.

Con tres fotografías, dos de la carta que le envió la joven y otra con siete mujeres de espaldas utilizando el tradicional burka, Jolie mostró una vez más su compromiso para lograr que haya mayor equidad y su apoyo a las causas justas, como ahora el permitir que en su perfil hombre y mujeres afganos y del planeta tengan la posibilidad de expresarse.

En la carta que la activista compartió en su cuenta oficial, @angelinajolie, se puede leer: “Estaba en la frontera de Afganistán dos semanas antes del 11 de septiembre, donde conocí a refugiados afganos que habían huido de los talibanes. Esto fue hace 20 años”. La joven expresó su repudio por el desplazamiento que la población ha tenido que vivir una vez más a causa de este cambio político.

“Y por el miedo y la incertidumbre que se ha apoderado de su país. Gastar tanto tiempo y dinero, derramar sangre y perder vidas sólo para llegar a esto, es un fracaso casi imposible de entender. Observar durante décadas cómo se trata a los refugiados afganos. Que algunas de las personas más capaces del mundo, sean tratadas como una carga, también es repugnante.

“Saber que, si tuvieran las herramientas y el respeto, cuánto harían por sí mismas. Y conocer a tantas mujeres y niñas que no sólo querían una educación, sino que lucharon por ella. Seguiré buscando formas de ayudar. Y espero que me acompañes”, finaliza el sentido texto que ha alcanzado más de 500 mil Me Gusta y 37 mil comentarios.

El poder de opinión y de popularidad que tiene Angelina Jolie se puso de manifiesto con este debut en Instagram, basta observar que tiene ya, en apenas unas horas que decidió abrir la cuenta a 2.4 millones de seguidores y ella sólo sigue a tres: NAACP, que fue fundada en 1909 y es la primera y más grande organización de derechos civiles con base en Estados Unidos. Así se ve el recién inaugurado ‘feed’ de Angelina Jolie en Instagram. (Instagram/Angelina Jolie) A la organización no gubernamental Médecins Sans Frontières (MSF) y a UNHCR, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los refugiados. En su perfil, Jolie se describe como mamá, cineasta y enviada especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, además de que compartió un link en el que la ONU pide respeto para los derechos humanos en Afganistán.

