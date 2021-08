Mon Laferte revela que está embarazada y publica su primera foto

Mon Laferte dio a conocer que durante un año intentó quedar embarazada y habló sobre ls cambios físicos que ha tenido.

Mon Laferte ha sorprendido a todos sus seguidores al anunciar que está esperando a su primer hijo y actualmente tiene 10 semanas de gestación.

La cantautora chilena publicó en sus redes sociales un mensaje en el que detalló los cambios físicos a los que se ha enfrentado en esta etapa de su vida.

“Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas”, aseguró Mon Laferte, de 38 años de edad, quien también reveló uno de sus grandes miedos.

“Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ! Seré mamá. No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida.”, publicó.

Cabe destacar que la intérprete de temas como Tu falta de querer, Amárrame, Mi buen amor dio a conocer la primera fotografía que se toma estando embarazada, donde luce un vestido rosa con olanes mientras recarga su cabeza en una silla.

Dicho vestido es un diseño del mexicano Carlos Pineda, quien también le escribió un mensaje a Mon Laferte.

“Soy el más feliz por ti amor! Muchas felicidades por esta nueva etapa, sé que es de las cosas que más querías y es un honor y un gusto enorme que me hayas invitado a compartir contigo y vestirte para que todos sepan que un bebé Mon está en camino. Te adoro”, destacó el diseñador.