Darán reconocimiento a cuartos lugares en Olímpicos

Ciudad de México.- Luego de obtener varios cuartos lugares en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que habrá un reconocimiento especial para aquellos atletas, además de los que obtuvieron medallas olímpicas.

Cuando regresen aquí nos vamos a volver a encontrar porque todos van a tener un reconocimiento. Vamos a esperar a ustedes, con los compañeros y compañeras que ya participaron en las Olimpiadas, todos juntos en el patio de Palacio Nacional. También les vamos a dar un reconocimiento a sus entrenadores, médicos. A ellos, quienes participaron, a los que obtuvieron las cuatro medallas, pero también a los que quedaron cuartos lugar, vamos a establecer una medalla más porque fue mínimo el que no llegaran, porque así es la competencia y el deporte, tiene que ver una serie de factores, a veces no se pueden explicar con facilidad y menos se pueden interpretar y tratar de analizar cuando no se viven esos momentos, esas sensaciones”, indicó en la ceremonia de abanderamiento de la Delegación Mexicana que participará en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

El Ejecutivo señaló que el reconocimiento es para que sigan adelante “y siempre van a tener apoyo de nosotros porque son un ejemplo para todo el pueblo de México”.

En la edición de Tokio 2020, México finalizó con siete cuartos lugares:

Alexa Moreno (Gimnasia – Salto de caballo), Jorge Orozco (Tiro Deportivo), Gaby Agúndez (Clavados), Yahel Castillo y Juan Celaya (Clavados), Carolina Mendoza y Dolores Hernández (Clavados), Diego Balleza y Kevin Berlín (Clavados), y la selección de softbol.

Comentarios