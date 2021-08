Sugiere López Obrador auditar a gobiernos salientes

Ciudad de México.- A poco más de dos semanas de que los nuevos gobernadores comiencen a tomar posesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador les recomendó realizar “sin afán de venganza” auditorías a las administraciones salientes para informar a la ciudadanía el estado que guardan los gobiernos.

Al ser cuestionado sobre si recomendaría a los gobernadores electos hacer auditorías a las administraciones salientes, el mandatario consideró que es “es una buena recomendación que se hagan cuentas” con el objetivo de deslindar responsabilidades.

“Se deben hacer (las auditorías) sin afán de venganzas, sólo para informar a ciudadanía cómo entregan, cómo está la situación de la deuda, no sólo de la contratada con bancos, sino de la de proveedores, los sueldos, de todo un informe completo”, dijo.

Explicó además que el hacer estos informes ayuda a hacer frente a las crisis, que incluso los gobernadores que están a punto de dejar el cargo padecieron de administraciones pasadas, y las cuales no fueron denunciadas en su momento.

Explicó que en caso de que las auditorías arrojen irregularidades, los gobiernos entrantes deben presentar denuncias ante la Fiscalía para que las autoridades correspondientes se encarguen de esto.

“Si hay irregularidades, a la Fiscalía y ya es la autoridades competente la que va a resolver, no ellos, pero queda constancia de que en su momento presentaron denuncias, porque si no es lo mismo, los que están terminando recibieron posiblemente irregularidades, hubo desfalco, no dijeron nada, lo asumieron y parte de la crisis actual es de lo que viene arrastrando de tiempo atrás, de modo que es necesario hacer los avalúos, pero es una recomendación”, expresó.

¿CUÁNDO TOMAN POSESIÓN LOS NUEVOS GOBERNADORES?

A partir del 31 de agosto comenzarán las transiciones en los gobiernos estatales, luego de las elecciones del 6 de junio.

A continuación te presentamos las fechas en los que los gobernadores electos tomarán posesión, de acuerdo con las constituciones locales:

31 de agosto: Lorena Cuéllar Cisneros, en Tlaxcala

8 de septiembre: María Eugenia Campos, en Chihuahua

10 de septiembre: Víctor M. Castro Cosío, en Baja California Sur

12 de septiembre: David Monreal Ávila, en Zacatecas

13 de septiembre: Alfonso Durazo Montaño, en Sonora

16 de septiembre: Layda Sansores, en Campeche

19 de septiembre: Miguel Ángel Navarro, en Nayarit

26 de septiembre: José R. Gallardo Cardona, en San Luis Potosí

1 de octubre: Alfredo Ramírez Bedolla, en Michoacán Mauricio Kuri González, en Querétaro

3 de octubre: Samuel García Sepúlveda, en Nuevo León

15 de octubre: Evelyn Salgado Pineda, en Guerrero

1 de noviembre: María del Pilar Álvaro, en Baja California Indira Vizaíno Silva, en Colima Rubén Rocha Moya, en Sinaloa



