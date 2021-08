Pide Congreso la publicación del decreto relativo a la instrumentación del Código Adam

Dentro de la Sesión virtual de la Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, se exhortó a los titulares de la Secretaría General de Gobierno y del Periódico Oficial del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones y una vez cumplido el periodo correspondiente, se publique el Decreto No. 1037/21, correspondiente a la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua y de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a efecto de instrumentar el Código Adam.

Dicha propuesta aprobada de manera urgente, fue presentada por el diputado de MORENA Benjamín Carrera Chávez quien dentro de la exposición señaló que, el Decreto para reformar los ordenamientos referidos, fue aprobado por unanimidad el pasado 22 de julio del presente año, en el mismo, dentro del primer artículo transitorio se estableció que: el decreto entrará en vigor a los 180 días naturales a su publicación en el Periódico Oficial del Estado, “el tiempo pasa, esto no es un tema político, es protección para niñas, niños y adolescentes”, advirtió el Legislador.

Asimismo, el diputado indicó que de conformidad a lo establecido en el artículo 6º de la Ley del Periódico Oficial del Estado, ningún decreto es obligatorio hasta en tanto no se publique, por ello, es imperante la publicación del decreto mencionado, en razón de que las modificaciones a la Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua y de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sean aplicadas.

Por último, resaltó que una vez publicado el Decreto, se deberá esperar al menos 30 días para la publicación del Código Adam, “es decir por omisiones administrativas se está permitiendo que la niñez y juventud chihuahuense estén en riesgo constante. Desde que la iniciativa fue presentada y hasta que se logró desahogar y aprobar, han transcurrido 2 años, y en estos dos años niños, niñas y adolescentes han seguido desapareciendo”, culminó el Legislador.

Requiere Congreso se implemente una estrategia coordinada en reapertura de escuelas para clases presenciales

Integrantes de la Diputación Permanente de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron la iniciativa de la diputada del PT, Deyanira Ozaeta Díaz, en la cual se exhortó al Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Educación y Deporte, implemente una estrategia coordinada, consultada y regionalizada de reapertura de escuelas para las clases presenciales en todos los niveles educativos.

Lo anterior, considerando en todo momento los protocolos necesarios para asegurar el distanciamiento social, mantenimiento de escuelas limpias y desinfectadas, asegurar el acceso a lavamanos y personas docentes y estudiantiles saludables en los centros, así como empatar el presupuesto suficiente para realizar las tareas encomendadas.

La iniciadora refirió que: “estamos a días de que niñas, niños y adolescentes inicien un nuevo ciclo escolar en las escuelas públicas de todos los niveles. Durante el último año en donde nos hemos enfrentado a múltiples retos, se ha priorizado la salud por sobre todas las cosas y con justa razón, principalmente ante las consecuencias mortales y graves secuelas que la enfermedad provocada por el COVID 19 deja en las personas. En ese escenario hemos vivido ya dos olas y picos de contagios en medio de la pandemia, hoy, estamos ya en la tercera ola y la incertidumbre que vive el profesorado y sus estudiantes, sigue más latente que nunca”.

Dado a la premura en los tiempos, es urgente desde el Legislativo estatal, levantar la voz una vez más, ya que se deben generar las condiciones necesarias para afrontar los dos retos que tenemos en puerta, brindar a la infancia y juventud la preparación suficiente en cuestión académica y de habilidades en espacios seguros de convivencia, así como hacerlo en las condiciones más propicias para que su salud y la de sus familias no se pongan en riesgo, agregó la Legisladora.

Reconoció que hay diversas estrategias para el regreso a clases, sin embargo, resaltó que no se puede universalizar la situación de los centros educativos, y mucho menos minimizar la situación económica, social y emocional de las y los alumnos, por lo que los medios y los caminos para lograr una incorporación educativa a la “nueva normalidad” post COVID 19, debe ser regionalizada a la situación de las localidades y las necesidades que presente el personal docente y las y los estudiantes.

Si bien es considerado como urgente el regreso a clases presenciales para niñas y niños, también es primordial tomar en cuenta los requerimientos presupuestales puesto que hay escuelas en las que ni siquiera el agua está garantizada durante la jornada; a la par de la necesidad de trabajar con padres y madres de familia en donde la mayor preocupación es la seguridad de sus hijos, continuó.

“Todos debemos ser partícipes de ajustar la nueva normalidad a nuestra realidad, en la situación escolar involucrar y consultar a personal directivo y administrativo, padres y madres de familia, maestras y maestros y, por supuesto, a niñas, niños y adolescentes, ser sujetos de derechos y de hechos. No bajemos la guardia, continuemos cuidando a todas las familias chihuahuenses, y en este caso principalmente a las infancias. La pandemia por COVID 19 dejó de manifiesto las grandes desigualdades que existen en México, por ello, es urgente que se lleven a cabo acciones coordinadas e inmediatas para un regreso seguro a clases presenciales”, culminó la Legisladora.

Es importante mencionar que al punto de acuerdo presentado por la diputada Ozaeta, se agregó una petición de la diputada Rocio Sarmiento Rufino, en la cual se pidió a la autoridad referida, se dote de cubre bocas a menores de edad, durante todo el ciclo escolar, y se brinde apoyo para la reparación de instalaciones hidrosanitarias en aquellas instituciones educativas que lo requieran, a fin de favorecer las condiciones para un regreso a clases presenciales más seguro.

Comentarios