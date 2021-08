Llevará Gobierno Municipal el Destilichadero a seis colonias esta semana

– Se pide a los vecinos de Pavis Borunda, Aires del Sur, Las Malvinas, Los Pinos y Revolución, estar atentos del programa de limpieza

El Gobierno Municipal a través de los Guardianes Ecológicos de la Dirección de Servicios Públicos, lleva a cabo cada semana la programación y operación del servicio de Destilichadero en distintas colonias de la ciudad, para retirar todos aquellos residuos de gran volumen que se almacenan en las casas y que ya no tienen ningún uso.

El director de Servicios Públicos Municipales, Ricardo Martínez García, informó que el objetivo de este programa es reforzar las actividades que realiza la dependencia, como la recolección de basura habitacional, limpieza de arroyos y baldíos, o limpieza de avenidas, con el objetivo de mejorar la imagen de la ciudad.

Durante el operativo se retiran colchones, muebles, autopartes y electrodomésticos, llantas, ropa, juguetes y cualquier residuo que ya no tenga utilidad, para lo cual se dispone de macro contenedores y ahí se puedan llevar los tiliches o bien, se puede pedir apoyo a los Guardianes Ecológicos.

El calendario para la próxima semana del Destilichadero, será el siguiente:

Lunes 16 de agosto

Colonias: Pavis Borunda, Aires del Sur, Francisco R. Almada (cuadrante: Jesús Antonio Almeida – C. 106 ½ – R. Almada – C. 96ª – Vicente Mendoza – C. 100ª)

Contenedor: Fernando Orozco (Centro Comunitario “Aires del Sur”)

Martes 17 de agosto

Colonia: Las Malvinas (cuadrante: C. 94ª – Lira – C. 98 ½ – Jesús Antonio Almeida)

Contenedor: 94 ½ y Av. Buenavista

Jueves 19 de agosto

Colonia: Los Pinos (cuadrante: C. 92ª – Efrén Valdés – Paso del Norte – R. Almada – C. 94ª)

Contenedor: C. 90ª y Rómulo Alvelais

Viernes 20 de agosto

Colonia: Revolución (cuadrante: María Elena Hernández – Pascual Orozco – Amada Armendáriz – Reforma)

Contenedor: María Elena Hernández y Camilo Torres

