Herrera desmiente fricciones con Gignac, Pizarro y Nahuel

Ciudad de México.- Sin pretextos es como el técnico Miguel Herrera afronta el inicio irregular de los Tigres en el torneo Grita México Apertura 2021, debido a que es consciente que se tendrá que trabajar mucho para que sus dirigidos asimilen su sistema de juego y asimismo, él y su cuerpo técnico tendrán que sobreponerse a las bajas que han tenido el equipo en las semanas recientes.

“Claro que me imaginaba un arranque difícil por el cambio de idea que quiero darles a los muchachos, lo que no me imaginaba eran las expulsiones o jugadores con lesiones como Guido (Pizarro) o (André- Pierre) Gignac, no te imaginas perder hombres por estas situaciones, pero hay que lidiar con todo lo que conlleva el realizar un cambio e implementar una idea diferente”, expresó.

Por otra parte, Herrera quitó responsabilidad a sus jugadores y aseguró que las críticas deben de caer sobre él, por los recientes resultados que se han conseguido.

