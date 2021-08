Rechaza López Obrador invasiones de la democracia y defensa de DH

EXCELSIOR

En el mundo actual no se deben tolerar las invasiones en nombre de la defensa de la democracia o de los derechos humanos de una nación, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlán.

En el acto protocolario realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, el titular del Ejecutivo estableció que las lecciones del aniquilamiento de pueblos y culturas y el desastre económico que acarrean deben servir de lección a quienes tienen la tentación de invadir o de conquistar otra nación.

“Ojalá todos hagamos el compromisorio de la no repetición, de no repetir los mismos errores, y horrores. Pongamos fin a esos anacronismos y esas atrocidades. Nunca más una invasión, una ocupación y una conquista, aunque se emprenda en nombre de la fe, de la paz, la civilización, de la democracia, de la libertad, o más grotesco aún, en nombre de los derechos humanos. No debemos aceptar que el poder militar, la fuerza bruta triunfe sobre la justicia”, sentenció López Obrador.