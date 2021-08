Kuno Becker se asusta por contagio de Paty Navidad y corre a vacunarse

La Botana

El actor se convenció que necesitaba vacunarse cuando se enteró que Navidad había contraído el virus.

El actor Kuno Becker ha decidido finalmente vacunarse contra la Covid-19, después de que varios famosos con los que compartía opinión se han contagiado por el virus.

El actor contó a sus seguidores que se sentía apenado por no haberse ido a vacunar antes, pero bien dicen que nunca es tarde, por lo que el actor ya se puso la primera dosis.

Kuno Becker explicó la razón de su cambio de parecer: “Les platico algo de lo que no estoy orgulloso y se los voy a confesar. Había estado posponiendo lo de la vacuna por un tiempo, por tonto, porque no hay absolutamente ninguna excusa. Yo estuve posponiendo la decisión por tonto hasta que algo en mí cambió”.

“Lo que hizo que mi decisión fuera ya sí ponérmela en ese instante y dejar de posponerla fue que le diera (covid-19) a Paty Navidad. No sé por qué, pero cuando me enteré que a la mismísima Paty Navidad le dio dije: ‘Si a Paty Navidad le dio, hoy me la pongo, hoy me la pinches pongo. Nada de posponerlo más, fui y me puse la primera dosis, me puse la primera dosis de Pfizer”, señaló.

“Le deseo a Paty una pronta recuperación y que sólo sea el susto porque está cada vez peor. Me siento mal que le haya dado, espero que se recupere, pero gracias a esa noticia yo me animé a dejar de posponerlo. Respeto la decisión de cada uno, pero creo que hay mucha desinformación que nos deja ver que son más los riesgos de no ponérsela que de ponérsela”, añadió el actor.

