Determina Gobierno Municipal no otorgar permiso para el concierto de Christian Nodal

El secretario del Ayuntamiento, Oscar González Luna, dio a conocer que se ha determinado no otorgar el permiso para la realización de un concierto con el artista Christian Nodal el próximo 28 de agosto, tras una solicitud efectuada en días pasados.



Detalló que luego de un análisis por parte de las instancias del Gobierno Municipal involucradas en la mesa COVID de la solicitud recibida a efecto de que se pudiera realizar un concierto con el artista Christian Nodal en la ciudad de Chihuahua, en el que se consideraba estuvieran presentes varios miles de personas; se determinó que no existen las condiciones para poder efectuar este evento con la garantía de que se evite la propagación del virus.

En virtud de lo anterior, y en consideración al incremento de los casos en el municipio durante los últimos días, así como el número de fallecimientos a causa del COVID en la entidad, el Gobierno Municipal apela a la conciencia para evitar que la situación de pandemia se pueda agravar y evitar así una crisis de salud.

“Desde que inició la pandemia el Gobierno Municipal ha implementado una serie de acciones y programas a favor de todos los chihuahuenses”, enfatizó el secretario, y por ello indicó que no se puede llevar a cabo un evento de esta naturaleza reiterando que se ha determinado no otorgar el permiso para que se realice el concierto solicitado a la empresa correspondiente.

Comentarios