NutriMami: Lactancia materna

Por: Rocío Alejandra Castillo Cervantes

Estamos en la semana de la lactancia materna, que es el proceso por el que la madre alimenta a su hijo recién nacido a través de sus senos; que segregan leche después del parto, tomándolo como principal alimento. La leche materna incluye todos los nutrientes que necesita un recién nacido hasta los seis meses de edad.

¿Qué contiene la leche materna?

Grasas. En cada cien mililitros de leche hay 3.5 gramos de grasa. La grasa se concentra al final de la toma; por lo que la leche presenta una textura más cremosa al inicio, estas grasas son importantes para el desarrollo neurológico del lactante.

Carbohidratos. El principal es la lactosa, cuya presencia es más alta que en otro tipo de leches y sirve como fuente de energía, también contiene oligosacáridos, importantes para combatir infecciones.

Proteínas. La leche materna contiene menor concentración de proteínas que la leche normal, lo cual la hace más adecuada para los lactantes. Algunas de estas proteínas son la caseína o la alfalactoglobulina, una proteína presente en la leche de vaca y puede provocar intolerancia a la lactosa.

Vitaminas y Minerales: La leche materna ofrece la cantidad adecuada de la mayoría de las vitaminas, a excepción de la vitamina D. Para corregir esa carencia, se debe exponer al bebé a la luz del sol para que la genere de manera endógena, o mediante suplementos.

Factores Anti-infecciosos. Proporciona inmunoglobulinas, los glóbulos blancos, las proteínas del suero o los oligosacáridos.

Factores Bioactivos. Algunos son la lipasa, que ayuda a la digestión de la grasa en el intestino delgado; o el factor epidérmico de crecimiento que estimula la maduración de las células de la mucosa del intestino para mejorar la absorción y digestión de nutrientes.

Es importante recordar que es el mejor alimento para el bebé, pero si por alguna razón no se puede dar leche materna, existen las fórmulas lácteas. Nadie debe sentirse mala madre por no amamantar, lo importante es el bienestar del bebé.

No se trata de ser más mamá por amamantar o no; en esta columna estamos a favor de la lactancia, pero sobretodo no a la discriminación que se presenta entre quienes amamantan y quienes dan fórmula. Todas somos madres, y la intención es informar, también es importante mencionar que la lactancia debe ser a libre demanda y debe prolongarse el mayor tiempo posible; como mamá, tu bebé y tú establecerán hasta cuándo.

