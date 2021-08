Tom Brady jugará en el primer partido de pretemporada de Tampa Bay Buccaneers

Tom Brady de 44 años, el sábado entrará al emparrillado a disputar el encuentro frente a los Bengals.

Tom Brady jugará en el primer partido de los campeones de la NFL, los Tampa Bay Buccaneers. El quarterback de 44 años, quien el sábado entrará al emparrillado a disputar el encuentro frente a los Bengals.

Bruce Arians, entrenador en jefe de los Bucaneros, aseguró que “jugará una o dos series” y no aclaró si será titular, pero el hombre que tiene siete anillos de Super Bowl en sus manos, y que por cierto, ya presume con fotos en sus redes sociales.

Cuando ganó el Super Bowl LV con Tampa Bay, Brady confesó que jugó buena parte de los playoffs lesionado, pero tuvo una excelente rehabilitación, y está listo para comenzar la pretemporada como si fuera un novato.

Incluso en las primeras sesiones de entrenamiento, el de 44 años se vio lanzando ovoides directo a una máquina que se los regresaba, e incrementaba la distancia en cada pase, y en el más largo, Brady tiró la máquina provocando muchas reacciones de sus detractores.

WATSON REGRESA CON TEXANS

El quarterback DeShaun Watson, quien todavía enfrenta una serie de 22 cargos por abuso sexual, se presentó al campo de entrenamiento con los Texans, pues en enero pasado pidió un canje, situación que no le fue concedida, y ahora debe entrenar, independientemente de su situación legal, la cual lo podría relegar del futbol americano.

De no haberse aparecido Watson para el campamento de entrenamiento, podría haber sido multado hasta con 50,000 dólares por cada día perdido.

BLINDAN A ESTRELLA DEFENSIVA

Darius Leonard es el apoyador estrella de los Colts acordó una extensión de contrato que será récord en la NFL, según lo que anunció la misma franquicia. El acuerdo supera al vínculo logrado previamente esta temporada baja por Fred Warner y San Francisco 49ers para ser el linebacker mejor pago de la liga.

Según el reporte de Ian Rapoport, de NFL Network, la extensión es por cinco años y 99.25 millones de dólares. Con 52.5 millones de ellos garantizados, supera por 4.25 millones lo recibido por Warner, que percibirá un salario promedio de 19M contra los 19.85 de Leonard.

EMOCIONADO AL LÍMITE

“Es una emoción que pocas veces he sentido. Hace mucho que no me sentía así. Ni lo puedo comparar, la verdad, con ningún juego que haya jugado en México. Todo fue diferente. Una nueva experiencia”, confesó Isaac Alarcón sobre su debut con los Cowboys

