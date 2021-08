Tabasco: el estado del presidente es el más beneficiado con Sembrando Vida

El caso de la entidad donde López Obrador formó a su familia, llamó la atención de los expertos contables de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En su reporte de la Cuenta Pública del 2019 (la primera fiscalización del gobierno de AMLO), la ASF detectó que en ese estado la Secretaría del Bienestar, que maneja el programa y los recursos, dio una cobertura del 112.2% de la población objetivo, beneficiando a 55,456 personas, 6,011 más de lo que se tenía planeado, convirtiéndose, después de Chiapas, en el segundo estado con mayor número de beneficiarios.

El órgano auditor alertó que en la entidad se otorgaron recursos a beneficiarios, que no formaban parte de la población objetivo, sin que la dependencia indicara las causas.

En contraste, la ASF detectó que en ese año no se entregaron apoyos en: Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Tlaxcala, pese a que dichas entidades estaban dentro del área de enfoque.

En ese momento y hasta hoy, los cuatro estados son gobernados por partidos de oposición al gobierno federal: Michoacán por Silvano Aureoles del PRD, San Luis Potosí con Juan Manuel Carreras y Tlaxcala con Marco Mena del PRI.

Además, otros 24 sujetos agrarios fueron beneficiados en seis estados que ni siquiera eran parte de las entidades prioritarias.

Ante esto, la auditoría emitió una recomendación para que la Secretaría estableciera mecanismos de control con la finalidad de asegurar que los apoyos sean otorgados a los campesinos de las entidades definidas, para que se garanticen los recursos “exclusivamente a la población objetivo del programa”.

En el dictamen de la ASF, señala que en el diseño de los lineamientos de operación no se identificaron con precisión a la población objetivo, pues no se especificaron los municipios en los que tendría presencia el programa, además de que no se estableció la metodología, ni los criterios para determinar que los sujetos agrarios cumplieran con el requisito de tener ingresos.