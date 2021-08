“No pongas palabras”: Alejandro Fernández responde sobre la salud de su papá

UNOTV

Tras confirmarse que Vicente Fernández fue operado de emergencia después de sufrir una caída en su rancho de Guadalajara, su hijo Alejandro Fernández fue cuestionado sobre la salud del cantante y respondió que hasta el momento no tiene detalles al respecto y desconoce si su papá está hospitalizado.

Alejandro Fernández fue interceptado por los medios de comunicación en su regreso a México después de pasar unas vacaciones en España, desde donde sorprendió con una foto junto a Carlos Rivera y Sebastián Yatra. El “Potrillo” no pudo confirmar si su papá se encuentra hospitalizado como ha trascendido en varios reportes.

El intérprete de “Nube viajera” aseguró que no estaba enterado de que su padre había sido hospitalizado de emergencia, situación que tiene lugar un mes después de que Vicente Fernández permaneciera en una clínica por una infección en las vías urinarias.

“No, no sé. No sé, no tengo idea, pues yo terminé las vacaciones. No sé… obviamente hemos estado en contacto, pero no tengo nada de información. No sé”