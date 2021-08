Ginny Hoffman podría terminar en prisión, afirma defensa de Héctor Parra

UNOTV

El destino de Ginny Hoffman podría ser también la prisión en caso de que Héctor Parra sea encontrado culpable por el delito de abuso sexual contra Alexa, la hija que el actor procreó con la hermana de YosStop, youtuber detenida por pornografía infantil. Así lo dejó ver José Luis Guerrero, abogado del histrión vinculado a proceso.

Las declaraciones del defensor de Héctor Parra se suman a los fuertes señalamientos que emitió la hija mayor del actor al asegurar que si Ginny Hoffman tiene que pagar en la cárcel ella no tiene problema por ese futuro de la exintegrante del programa “Chiquilladas”

La joven que ha defendido, desde el principio, la inocencia de su papá, concedió, hace unas semanas, una entrevista para el programa HOY en la que afirmó no perdonará el proceder de Hoffman, a quien incluso su sobrina no apoya, pues podría testificar en el caso de Héctor Parra.

“No le perdono que salga a llorar y a hacerse la víctima. No se lo perdono, no se lo voy a perdonar nunca. Y si ella tiene que pagar tras las rejas, no tengo ningún problema”.