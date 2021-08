Arranca proceso de entrega recepción de Juárez

“Me da gusto escuchar que hay finanzas sanas, eso es muy importante para empezar a trabajar desde el día número uno, con toda la intensidad y el compromiso que hemos hecho con las y los juarenses”: Cruz Pérez Cuéllar

Ciudad Juárez.- Se dio inicio de manera formal al proceso de entrega-recepción, en el que acompañarán al presidente municipal electo, Cruz Pérez Cuéllar, Alejandro Pérez Cuéllar quien encabeza el equipo, junto con el contador Gabriel Uranga, y la contadora Dayira Fernández.

Por parte del presidente municipal Armando Cabada, estarán al frente del proceso el contralor municipal Gustavo Méndez, el administrador de la ciudad, Víctor Ortega y el tesorero municipal Gerardo Ronquillo.

Se detalló que se instruirán a 17 auditores de parte del municipio para que se encarguen de presentar el trabajo de todas las direcciones l equipo designado por Pérez Cuéllar. Durante la intervención del alcalde en funciones Armando Cabada Alvidrez, se detalló que la administración actual dejará un superávit presupuestario lo que servirá en este proceso para no generar incertidumbre.

“Me da gusto escuchar que hay finanzas sanas, eso es muy importante para empezar a trabajar desde el día número uno, con toda la intensidad y el compromiso que hemos hecho con las y los juarenses”.

Pérez Cuéllar dijo lamentar la situación de la deuda que aún se tiene con el Plan de Movilidad Urbana, “sé que esta administración hizo algunos esfuerzos, es francamente un robo en despoblado”.

“Vamos a buscar las vías jurídicas para combatirlo, no es sencillo, pero debemos intentarlo, porque casi ya se pagó y es algo verdaderamente desastroso para la ciudad y vamos a buscar en su momento, ya cuando estemos en funciones combatirlo jurídicamente”, señaló.

Aclaro que no es una promesa, porque dijo que es absolutamente incierto, sin embargo, buscará la forma jurídica para combatir dicha deuda.

