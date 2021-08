Correcta y oportuna, la demanda de México contra empresas productoras de armas en EU: Monreal

La demanda en materia civil que presentó el gobierno de México en contra de empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos es correcta, oportuna, valiente y justa, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

Con ello, enfatizó el senador, se busca no sólo la reparación del daño por el tráfico ilegal de armamento, sino evitar la tragedia de violencia que padece México.

Monreal Ávila asistió a la presentación del “Litigio contra la comercialización negligente de armas en Estados Unidos y su tráfico ilícito a México”, que se llevó a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia, en compañía del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En ese encuentro, el legislador recordó que hace unas semanas fue aprobado por unanimidad un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores medidas “contra este mal”.

El legislador destacó en ese documento, que resulta primordial diagnosticar y establecer acciones para atender el fenómeno del tráfico ilícito de armas y los efectos de la violencia armada.

Desde una perspectiva de seguridad nacional y seguridad pública, agregó, es necesario generar una agenda pública bilateral y multilateral para emprender acciones puntuales como el intercambio de información o el despliegue de operativos coordinados transnacionales en puntos de salida, tanto de personas, como de carga, incluyendo puertos marítimos, aéreos y vías férreas.

Así, en el Museo Memoria y Tolerancia, Ricardo Monreal expresó: “estoy seguro de que muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso e introducción ilegal de armas a nuestro país”.

Al tráfico ilegal de armas, acotó, se le atribuye el aumento de la violencia, el empoderamiento de los carteles y grupos criminales que dedican al narcotráfico, sino a los secuestros, asesinatos, homicidios y muchos otros delitos relacionados con el uso de armas introducidas ilegalmente.

El líder de la mayoría legislativa en el Senado felicitó al titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por la demanda que se interpuso ante una corte federal en Boston, Massachusetts, “porque ha puesto el dedo en la llaga, este es un gran problema que tenemos que atacar”.

Este paso que ha dado la Secretaría de Relaciones Exteriores, enfatizó, no tiene precedente en la historia del país: una demanda interpuesta contra las armadoras o productoras de armas en los Estados Unidos, y la asesoría de dos despachos que le darán seguimiento al litigio.

Monreal Ávila dijo que además se debe integrar con urgencia una comisión que se encargue de vigilar las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores migratorios en Estados Unidos.

“A diario son violados sus derechos, en el campo, la recolección, la construcción y otros quehaceres de carácter laboral”.

México, expresó, no puede mantenerse callado, ni silencioso, por eso este paso que ha dado la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es oportuno y correcto.

Lo he platicado con la mayoría legislativa y avalamos las decisiones que se han tomado por el Gobierno mexicano y el seguimiento puntual que le ha dado el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, indicó el senador.

“Es una buena noticia para México, para la justicia internacional y para frenar esta tragedia que nos envuelve de la inseguridad, el crimen y la violencia”, expresó.

