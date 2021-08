Maru es una mujer fuerte, pronta recuperación: alcaldesa

La presidenta municipal, María Angélica Granados, señaló que desea una pronta recuperación a la Gobernadora electa Maru Campos, ya que enfermó de Covid-19.

La edil manifestó que pese a tener días sin verla, por precaución se realizará una prueba PCR para descarta tener el virus.

“Primero que nada, mandarle todo nuestro cariño, apoyo, decirle que se cuide mucho sabemos que está bien por los mensajes que ha publicado en sus redes sociales, yo no he estado con ella en los últimos días pero en próximos días me haré otra prueba para confirmar que todo esta bien”, comentó.

Finalmente la alcaldesa solicitó a los ciudadanos no bajar la guardia ante el virus que causa la enfermedad Covid-19, recordó lo importante que es seguir utilizando el cubrebocas, cuidar la sana distancia y el lavado de manos.

Comentarios