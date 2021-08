Jorge Falcón rompe en llanto al anunciar que se retira de los escenarios

UNOTV

Jorge Falcón no pudo contener las emociones y rompió en llanto al anunciar que se despide de los escenarios. El comediante explicó que su decisión se debe a que prefiere retirarse “invicto, lleno de amigos y de salud”.

A diferencia de otros de sus compañeros que han hecho reír al público mexicano, como Benito Castro a quien le gustaría morir en un escenario, Jorge Falcón compartió sus motivos para terminar con su época en los escenarios.

Jorge Falcón, uno de los participantes en “Humor es… Los Comediantes” junto con Teo González y Liliana Arriaga, la “Chupitos”, anunció su retiro de los escenarios y no pudo evitar romper en llanto al dar la noticia en el programa “Faisy Nights”.

“A mí, en lo personal, no me gustaría que me pasaran al escenario a trabajar con un tanque de oxígeno o con muletas. A mí, porque cada quien tiene su modo de pensar y vivir, pero yo prefiero retirarme invicto, lleno de amigos, de salud”