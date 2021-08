Aracely Arámbula… feliz, con nuevo romance y varios proyectos

“Mi corazón muy bien. (Mi novio) se acaba de ir de Acapulco, a Dios gracias no es famoso”, reveló Arámbula. La actriz, además, está plena también en lo profesional porque reestrenará en la Unión Americana la obra Por qué los hombres aman a las ca***nas.

“Se frenó mi gira, estaba con un pie para irme a Estados Unidos en marzo de 2020 y ahora la retomo el 25 de septiembre que nos vamos a Atlanta, a El Paso, Texas, a Los Ángeles y en Las Vegas voy a estar el 30 de septiembre, así que está invitada toda la gente, estoy muy agradecida con Dios de poder tener salud.

“La obra tiene un mensaje muy lindo para todas las parejas y para las mujeres que no se pongan de tapete”, comentó Aracely. Respecto a la salud, explicó por qué prefiere no vacunarse ni a sus hijos Miguel y Daniel: “Por ahorita estoy cuidando mi sistema inmune, me quiero esperar porque necesito verificar todo lo que me pongo”.

En su nueva AraApp la actriz compartirá contenido exclusivo para sus seguidores. (Hildeliza Lozano)

Mencionó que con su hermano Leonardo que es doctor y su familia, que siempre vigila los temas médicos, prefieren “esperarnos un poco”, aunque enfatizó que “respeto a toda la gente que se quiere vacunar, pero yo por el momento no, estoy cuidando mi salud”.

Arámbula compartió que ella y sus hijos “estamos bien, reforzando el sistema inmune y por ahí me ha llegado información de que no es tan saludable vacunar a los niños porque ellos tienen sus defensas bastante bien y cuando uno se cuida con vitaminas y comer bien, creo que ‘vamos caminando’ de la mejor manera”.

De si enviará a sus hijos a clases presenciales cuando se reactiven, Aracely dijo que es “importante que los niños vayan a la escuela, pero también lo es cuidar a los abuelos y a los padres; ha sido un tiempo complicado estar en línea, pero si se reactivan o no (la llegada a los salones) necesitamos estar seguros de que van a estar bien”.