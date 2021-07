Solicita Congreso reconsiderar la realización de la Feria Juárez 2021

En Sesión virtual de la Diputación Permanente, integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortaron al Presidente Municipal de Juárez, así como al titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, para que sea reconsiderada la realización y la autorización del evento “Feria Juárez 2021”, a fin de prevenir el incremento de contagios como parte de la última ola mundial de COVID que azota al País.

La iniciativa aprobada de manera urgente, fue presentada por la diputada del PAN, Marisela Terrazas Muñoz, quien recordó que el año próximo pasado, a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19 no se llevó a cabo dicha celebración, con la finalidad de proteger y priorizar la salud de las y los ciudadanos.

“El pasado 26 de julio el gobierno municipal de Ciudad Juárez decidió dar luz verde a realizar la Feria Juárez y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado concedió su anuencia para que el Municipio lleve a cabo dicho evento programado para dar inicio del 12 al 29 de agosto del 2021, a pesar de que la población mayor de 18 años, recién vacunada, no contará con un esquema inmunitario completo contra el Covid-19 y con el peligro real de contraer la enfermedad”, continuó la Legisladora.

Agregó que semanas atrás, en la jornada de vacunación de 18 a 39 años del 12 al 17 de julio, se inmunizaron 451 mil 158 personas, según información de la Secretaría de Bienestar, sin embargo, solo cuentan con la primera dosis de la vacuna y para desarrollar una inmunidad parcial deben pasar al menos 21 días.

Refirió que de acuerdo con la solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la Entidad se han contagiado 449 personas que ya contaban con al menos la primera dosis de la vacuna, lo que demuestra que todavía no se está completamente vulnerable al virus después de recibir la vacuna.

Por último, señaló que en varios países ante el aumento de casos por COVID-19 y la creciente presencia de la variante delta, han retomado varias medidas de bioseguridad, es por ello que se hace el llamado atento a las autoridades referidas, para no bajar la guardia y seguir con las medidas necesarias para la protección de las personas, contra el virus referido y sus variantes que son mortales, ya que de realizar eventos masivos aun con la existencia de medidas sanitarias, aún resulta de alto riesgo para la población.

