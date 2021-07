Pide diputado mejorar condiciones para el regreso a clases

En sesión virtual, el diputado de Morena, Benjamín Carrera Chávez, solicitó crear una Comisión Especial que revise y propicie condiciones mínimas para un regreso gradual y seguro a clases presenciales.

La propuesta para la Comisión Especial fue presentada este viernes, en la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Chihuahua.

En México, uno de cada diez no se inscribió en el ciclo escolar 2020-21 por falta de recursos o debido a situaciones sanitarias, y de los 33.6 millones de estudiantes de 3 a 29 años de edad inscritos en el curso escolar 2019-20, fueron 5.2 millones los que no se inscribieron y 738 mil no lo concluyeron, por motivos relacionados a la pandemia.

El diputado de Morena por el Distrito V de Ciudad Juárez, Benjamín Carrera, detalló explicó que las principales razones para no concluir el ciclo escolar, fueron:

28.8% Perdió el contacto con maestras/maestros o no pudo hacer tareas.

22.4% Alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o redujeron sus ingresos.

20.2% La escuela cerró definitivamente.

17.7% Carecía de computadora, otros dispositivo o conexión a internet.

La línea telefónica 911 ha registrado 115 mil 614 llamadas de emergencia por incidentes como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar, “esto confirma que el aislamiento y el cierre de escuelas han propiciado un ambiente difícil para los estudiantes, y en muchos casos la escuela representaba un lugar seguro en el que el alumno podía escapar de los problemas y acudir a profesores y amigos de confianza en caso de tener alguna dificultad”, señaló el legislador en su exposición de motivos.

La crisis sanitaria también expuso las múltiples deficiencias y desigualdad de nuestros sistemas educativos: desde la banda ancha y las computadoras requeridas para la educación en línea, a los entornos solidarios necesarios para centrarse en el aprendizaje, y la escasa coincidencia entre recursos y necesidades. Los docentes también tuvieron que adaptarse a los nuevos conceptos pedagógicos y modos de impartir la enseñanza, para los cuales no recibieron capacitación.

La iniciativa con carácter de decreto propone crear la Comisión Especial para evaluar y propiciar las condiciones mínimas para el regreso seguro a clases presenciales en el estado de Chihuahua, y convocar a la sociedad civil, organizaciones de padres de familia, profesores, directivos y autoridades educativas de todos los niveles de gobierno para que entre todos aseguremos un regreso gradual y ordenado a las escuelas.

