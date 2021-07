Hay que bajar los contagios antes de hacer ferias: diputada

La diputada juarense Marisela Terrazas se opuso a la realización de la feria Fiesta Juárez que está programada en ciudad Juárez durante el mes de agosto, señaló que los contagios van a la alza por lo que no es momento de pensar en eventos masivos.

Terrazas, exhortó al alcalde de Juárez, Armando Cabada para que reconsidere el evento “Feria Juárez 2021”, porque dada las condiciones, tendremos una tercera oleada del covid, precisó Marisela Terrazas.

“A pesar de que mucha de la población pudiera ya estar vacunada, aún no están las condiciones para su total inmunidad, además de que no asegura el evitar los contagios. Muchas personas menores de 40 años están en la espera de la segunda dosis, es mediante esto la importancia de no llevar a cabo este evento que detonara en miles de contagios en la frontera”, dijo.

Recalcó la legisladora del PAN- que viene también la variante Delta, un virus que se propaga más fuerte y está poniendo en entredicho las teorías, sobre la enfermedad y donde han pedido varios países de no relajar las medidas, sobre todo la sana distancia.

Comentarios