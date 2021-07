Jennifer Lopez y Alex Rodriguez protagonizan guerra de yates en Saint Tropez

El ex jugador de béisbol organizó esta escapada para festejar que este martes 27 de julio cumple 46 años y, por supuesto, no tardaron en surgir las comparaciones. A diferencia de su ex novia, que ha sido sorprendida por los paparazzi en actitud muy cariñosa con Ben Affleck, Alex no parece haber viajado con ningún nuevo interés amoroso.

The Valerie, el yate que rentó Jennifer Lopez para celebrar su cumpleaños 52. (Dynamiq via The Grosby Group.)

Su yate, por otra parte, sí compite con el impresionante barco que alquiló la diva del Bronx, The Valerie, valuado en 130 millones de dólares, que cuenta con spa, helipuerto, alberca y tiene una capacidad para 17 invitados y 27 miembros de la tripulación.

En tanto, el barco que rentó Alex Rodriguez, el Ocean Paradise, tiene tres pisos, un enorme tobogán y una capacidad de 12 pasajeros y 12 miembros de tripulación. Además, cuenta con 6 camarotes más una suite principal, una alberca, gimnasio y discoteca.