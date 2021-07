Presentan campaña por amor a Chihuahua, sigamos cuidándonos

La alcaldesa María Granados Trespalacios, en conjunto con representantes de la sociedad civil y empresarios, presentó la campaña Por amor a Chihuahua, sigamos cuidándonos.

El objetivo de la campaña es no bajar la guardia en temas de salud y hacer frente a una posible tercera ola por Covid-19.

“Tener la vacuna no es garantía de ya no contraer el virus, usar el cubrebocas sigue siendo nuestra responsabilidad social, y como ciudadanos cuidarnos para no morirnos, para que nuestros familiares no se enfermen y que podamos salir adelante . Tener conciencia y respeto por todos”, comentó Leopoldo Mares, en representación de Caprin.

Las autoridades recordaron que la posibilidad de tener mayor apertura de negocios es por apoyo a la economía local, a las familias que de ahí dependen pero, no significa que el riesgo ya no existe.

A los vacacionistas recordó que tienen que cuidarse por amor a su familia; a su trabajo; a sus hijos; a sus amigos y a su ciudad.

Comentarios