Jennifer Rojo graba con Gloria Trevi y hace uno de sus sueños realidad

UNOTV

“La primera vez que escuché la voz de Gloria Trevi fue en un antro, todo mundo cantaba el coro.. Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy linda, porque todos me admiran; en ese momento dije quiero cantar con ella”.

La historia de este dueto

“No eres tú” es una composición de Jennifer Rojo, nació de una experiencia personal de la cantante española, en un momento en el que decide decirle adiós a su pareja pues apesar de quererla ya no encuentra afinidad con ella.

Jennifer viajó a Acapulco para conocer a Gloria Trevi, convivieron por varios días y le enseñó la canción, “La Trevi” mostró de inmediato mucho interés en grabar esta melodía.

Comentarios