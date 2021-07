Alejandra Guzmán confesó a cuántas cirugías se ha sometido

UNOTV

La cantante de rock, Alejandra Guzmán, reveló que derivado de las inyecciones de polímeros colocadas en sus glúteos, para el aumento, la han operado 40 veces, porque le trajeron muchas complicaciones en su salud.

Alejandra Guzmán, también conocida como la “Reina del Rock”, charló para el programa de Yordi Rosado, en YouTube, donde mencionó que derivado de las inyecciones su salud se afectó muy fuerte, sin embargo, pudo soportar todas las intervenciones quirúrgicas y en estos momentos está bien.

“Como 40. Tengo una historia clínica… me deben cambio allí en el hospital, soy la VIP de ahí. Yo no me siento mal, mi cuerpo ya casi no tiene nada (polímero) porque me han rebanado una tras otra; pero tras la cirugía, ahora me cuido más que antes”.

Pese a salir adelante, Alejandra Guzmán aseguró que estuvo a nada de tirar la toalla, pues las intervenciones quirúrgicas fueron muchas y las recuperaciones eran largas, además, mencionó, una vez le llamó a su papá, Enrique Guzmán, y le comentó que ya no quería seguir.

