Si no te has vacunado, no caigas en estas fake news

Muchas noticias falsas, también conocidas como “fake news”, han surgido en torno a las vacunas COVID, es por eso que en Uno TV hacemos un recuento de las más frecuentes, para que si no has recibido la dosis, no caigas en ellas.

Crean atracción magnética

Varios videos asegura que tras recibir una vacuna contra el COVID-19, el sitio de la inyección queda magnetizado; las grabaciones han sido compartidos más de mil 500 veces en redes sociales.

De acuerdo con las publicaciones, esto se debería a que las vacunas contienen microchips, metales pesados o incluso un “dispositivo rastreador”. Pero todas las afirmaciones son falsas.

El objetivo de las vacunas es generar una respuesta inmunológica contra el coronavirus y éstas no contienen ningún componente capaz de producir una atracción magnética.

Modifican el ADN

Otro de los mitos en torno a las vacunas Covid es que modifican el ADN, lo cual es falso.

Según el Centro para el Control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos (CDC), las dosis no modifican ni interactúan con el ADN de ningún modo.

“Tanto las vacunas ARNm como las de vectores virales contra el COVID-19 les dan instrucciones (material genético) a nuestras células para que comiencen a generar protección contra el virus que causa el COVID-19. Sin embargo, el material nunca ingresa al núcleo de la célula, que es donde se encuentra nuestro ADN”, explicó. La vacuna hará que se tenga resultado positivo en la prueba COVID-19 Es completamente falso que la vacuna Covid hará que se tenga resultado positivo en la pruebas de detección de la enfermedad. “Si el organismo genera una respuesta inmunitaria a la vacunación, que es el objetivo, podría dar positivo en algunas pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos indican que tuvo una infección previa y que podría tener algún nivel de protección contra el virus”. CDC Contagian de Covid-19 El hecho de aplicarse la vacuna Covid-19 no provoca que las personas se contagien de dicha enfermedad. “Ninguna de las vacunas contra el coronavirus contiene el virus vivo que causa el COVID-19. Esto significa que las vacunas contra el COVID-19 no pueden hacer que se enferme”. CDC La vacuna provoca infertilidad La Organización Panamericana de la Salud (OPS) negó que las vacunas COVID provoquen infertilidad. El organismo explicó que luego de acuerdo a los resultados que se realizaron antes de que las dosis llegaran a las personas, se confirmó que esto es una fake newS

