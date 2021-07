Pide Pérez Cuéllar a CONAGUA se adapte a realidad social de productores chihuahuenses

Solicita formalmente que el próximo director local sea de Chihuahua

Frente a la inoperancia de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como de una serie de obstáculos que imposibilitan la realización de trámites a hombres y mujeres del campo chihuahuense, el senador Cruz Pérez Cuéllar solicitó su intervención, de manera formal, al director general de la CONAGUA, Ing. Germán Martínez Santoyo.

Mediante oficio recibido el 21 de julio, de los corrientes, el senador de Morena informó al titular de la paraestatal sobre la situación que guarda la Dirección Local que mantiene a raya a cientos de agricultores que no han podido efectuar una serie de trámites para formalizar sus títulos de concesión; primeramente, por funcionarios a cargo de esta oficina que son insensibles a los requerimientos de los campesinos.

Pero también, advirtió Pérez Cuéllar, que dichos funcionarios desconocen la realidad social que vive nuestra gente, y por ello solicitó se considere el nombramiento de un director que sea originario de Chihuahua.

Señaló como una arbitrariedad pedir más requisitos de los que ya exige la Ley a los agricultores para ingresar sus trámites, ya que por ejemplo, en ninguna parte de la Ley de Aguas Nacionales se señala como requisito presentar la FIEL para el ingreso de algún trámite. Muchos de los productores no cuentan con ella y es ilegítimo negarles el acceso a realizar solicitudes en la Dirección Local por no presentar la FIEL.

Por lo anterior, se generan muchas prorrogas y los trámites se quedan sin ingresar, ya que los usuarios no cuentan con la mencionada FIEL, violando su derecho de petición y dejándolos en estado de indefensión. Existen formatos alternativos, pero los han ignorado, impidiéndoles el acceso a los beneficios.

Entre un cúmulo de fallas, de negligencias y desatenciones, el legislador de la bancada de Morena menciona en el documento que el sistema tiene muchos errores que no se pueden subsanar, por ejemplo, al enlazar los títulos de concesión con RFC muchas veces el enlace se realiza de manera errónea y no permite ingresar el trámite, en este supuesto están cientos de títulos de concesión mal enlazados. Y a esto se le puede sumar que muchos funcionarios de la delegación de la CONAGUA reconocen lo complicado del sistema para operarlo, y para rematar, hay poco personal, uno sólo le da seguimiento a los trámites que logran entrar.

El senador Cruz Pérez Cuéllar puntualizó que el deseo de los productores chihuahuenses es estar dentro de la legalidad en materia de aguas nacionales, y con ello tener derecho al trabajo, acceso a créditos y aumentar su patrimonio, pero todo eso depende indudablemente del estatus que guardan sus títulos de concesión, por lo que pidió una pronta atención al tema de Chihuahua.

