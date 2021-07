Descarta Loya amenazas directas del crimen organizado

Gilberto Loya Chávez, comisario en jefe de la Policía Municipal de Chihuahua, descartó haber recibido amenazas directas del crimen organizado en casi cinco años al mando de la corporación, manifestó sabe que su trabajo es de riego, pero, su compromiso es servir a lo ciudadanos en prevención de delitos y tiene una corporación que a su vez, se protege entre sí.

Luego de que el fiscal general, César Peniche, reconociera que ha recibido amenazas por su labor policial, situación que lo incluye en la solicitud del gobernador al congreso para recibir escoltas privadas hasta por cuatro o seis años después de su actual cargo, Gilberto Loya indicó que, todo trabajo policial es un riesgo, y una vez termina el cargo es un proceso de acostumbrarse y saber ya, que existen instancias a donde acudir si se recibe alguna amenaza.

“Sinceramente no, no he tenido amenazas directas, pero hay que recordar que es un protocolo que se lleva con información confidencial”, acoto.

