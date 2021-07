Biden hizo afirmaciones falsas sobre covid-19, precios de automóviles y otros temas en el foro de CNN

Por Daniel Dale, Tara Subramaniam

El presidente Joe Biden participó el miércoles en el segundo foro de CNN de su presidencia, respondiendo preguntas del presentador Don Lemon y de los residentes locales en Cincinnati.

Como lo hizo en su foro de febrero, Biden hizo una serie de afirmaciones falsas o engañosas. No hemos podido analizar todo lo que dijo el miércoles por la noche, pero aquí hay un resumen de algunos de sus comentarios.

Vacunas de covid-19

Al pedir a los estadounidenses que se vacunen contra el covid-19, Biden dijo: “Si estás vacunado, no serás hospitalizado, no estarás en la unidad de UCI y no vas a morir “. En otro intercambio momentos después, Biden dijo que incluso si las personas vacunadas “contraen el virus”, “no es probable que se enfermen”.

Pero luego, durante un tercer intercambio, Biden dijo que dado que las vacunas “cubren” contra la variante delta altamente transmisible del virus: “No vas a contraer covid si tienes estas vacunas”.

Los hechos primero: La segunda afirmación de Biden –que las personas vacunadas “no es probable que se enfermen”– es correcta. Pero las promesas en su primer y tercer comentario –que las personas vacunadas simplemente “no van a ser hospitalizadas”, “no van a morir” e, incluso con la muy contagiosa variante delta, “no van a contraer covid”– son inexactas.

Las vacunas de covid-19 son muy efectivas y reducen drásticamente la probabilidad de infección, enfermedad grave y muerte. Sin embargo, contrariamente a las declaraciones categóricas de Biden, no garantizan que las personas no contraigan el virus o que no sean hospitalizadas o mueran. Incluso las personas vacunadas del propio personal de Biden se han infectado. También una asistente principal de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, varios legisladores estatales demócratas de Texas que han estado en Washington este mes; y varias otras personas de alto perfil.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) no respaldan el lenguaje definitivo que usó Biden. Los CDC señalan en su sitio web que “se producirán infecciones posvacunación, aunque las vacunas estén funcionando como se esperaba” y “habrá un pequeño porcentaje de personas completamente vacunadas que aún se enfermen, sean hospitalizadas o mueran de covid-19”.

Los expertos enfatizan que es poco común que las personas completamente vacunadas se enfermen gravemente de covid-19. La directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, dijo el viernes pasado que más del 97% de los pacientes con covid-19 hospitalizados en la actualidad no están vacunados; el director general de Sanidad, el Dr. Vivek Murthy, dijo en CNN el domingo que el 99,5% de las muertes por covid-19 en este momento son entre personas no vacunadas. Pero eso significa, por supuesto, que a veces se producen hospitalizaciones y muertes entre los que están completamente vacunados, como han informado varias jurisdicciones de EE.UU. en los últimos días.

Los CDC dicen que hasta el 12 de julio habían recibido informes de 1.063 muertes entre personas vacunadas con casos posvacunación, aunque advirtieron que el 26% de estas muertes “se notificaron como asintomáticas o no relacionadas con el covid-19”. Los CDC dijeron que habían recibido informes de 5.189 hospitalizaciones entre personas vacunadas con casos posvacunación, aunque el 28% “se informó como asintomático o no relacionado con el covid-19”.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, buscó aclarar la declaración de Biden de que “no contraerás covid si tiene estas vacunas”.

“Bueno, lo que dice la ciencia es que el 97% de las hospitalizaciones son personas que no estaban vacunadas”, dijo Psaki el jueves. “Entonces, sí, hay casos de personas que están vacunadas, para ser absolutamente claros, que han contraído covid; es un porcentaje muy pequeño, y un número pequeño de personas, y esos casos, la gran, vasta, gran mayoría, son asintomáticos y tienen, tienen síntomas menores, lo que significa que estás en gran medida protegido, ese era el punto que él estaba tratando de hacer anoche”.

Precios de los automóviles

Después de que un ciudadano le preguntara si le preocupaban los precios más altos, especialmente la inflación en los precios de la gasolina, los automóviles y los alimentos, Biden afirmó que “el costo de un automóvil es algo así como antes de la pandemia”.

Los hechos primero: Esto es falso, incluso con el margen de maniobra que Biden se concedió a sí mismo con la frase “algo así”. Debido a los desafíos creados por la pandemia de covid-19, los precios de los autos nuevos y los precios de los autos usados son significativamente más altos hoy que antes de la pandemia, ya sea que “antes de la pandemia” signifique mediados de 2019 o principios de 2020. Los precios de los autos usados han experimentado una gran aumento.

Para los vehículos nuevos y usados en las ciudades de EE.UU., el índice de precios al consumidor fue aproximadamente un 20% más alto en junio de 2021 que en enero de 2020 y aproximadamente un 19% más alto que en junio de 2019. Los automóviles y camiones usados aumentaron aproximadamente un 43% en las ciudades desde enero de 2020 y alrededor del 41% desde junio de 2019.

El escritor senior de CNN Business, Chris Isidore, escribió el domingo que, según Edmunds, una compañía que rastrea los precios de los automóviles, “la transacción promedio de autos nuevos en junio estuvo apenas por debajo del récord de US$ 41.000 establecido en mayo, y un 10% más que en junio de 2019. El precio promedio de los automóviles usados se disparó aún más, aumentando un 28% en ese período de dos años para alcanzar un récord de US$ 26.500”.

Kelley Blue Book, que también rastrea los precios de los automóviles, informó esta semana que el precio promedio de transacción para un vehículo ligero nuevo en EE.UU. fue un máximo histórico de US$ 42.258 en junio de 2021, sin incluir los incentivos aplicados al consumidor. Eso es un 12% más que en junio de 2019 y aproximadamente un 9% desde enero de 2020, según la portavoz de Kelley Blue Book, Brenna Buehler.

Kayla Reynolds, analista de inteligencia industrial de Cox Automotive, propietaria de Kelley Blue Book, dijo en un correo electrónico: “Históricamente, el escaso inventario de vehículos nuevos ha ayudado a elevar los precios de las transacciones durante el año pasado. El gasto en incentivos de los fabricantes de automóviles también ha disminuido notablemente, y la asequibilidad de los vehículos nuevos alcanzó un mínimo de diez años en junio”.

Reynolds agregó que, dada la escasez global de microchips que aún afecta la fabricación de vehículos, los analistas de Cox Automotive “no esperan que el inventario de vehículos nuevos vuelva a los niveles normales hasta el próximo año, e incluso entonces los consumidores no pueden esperar una corrección de precio significativa, solo una desaceleración de los aumentos de precios”.

Acuerdos de no competencia

Biden criticó el amplio uso corporativo de cláusulas de “no competencia” que restringen la capacidad de los trabajadores para irse a trabajar en otras empresas. Dijo: “Por ejemplo, hay más de 600.000 personas firmando… 6 millones de personas firmando un… mejor verifico el número… de… firmando acuerdos no competitivos. No porque tengan… algún secreto, sino porque estaban trabajando para un restaurante de comida rápida y les dijeron que no podían ganar 10 centavos más yendo al otro lado de la ciudad, yendo al otro restaurante de comida rápida. ¿Por qué? Para mantener bajos los salarios”.

Los hechos primero: Biden dejó muy claro que no estaba seguro de cuál era el número real de trabajadores, pero aún así, los números que usó estaban muy lejos, según las estimaciones anteriores de su propia administración. Psaki dijo a los periodistas el 7 de julio que los acuerdos de no competencia afectan a “más de 30 millones de personas” en el sector privado. Mientras tanto, un documento de la Casa Blanca publicado el 9 de julio situó la cifra en “entre 36 y 60 millones de trabajadores”, citando una estimación del grupo de expertos del Instituto de Política Económica.

En un decreto del 9 de julio, Biden le pidió al presidente de la Comisión Federal de Comercio que “considerara trabajar” con el resto de la comisión para usar su autoridad “para restringir el uso injusto de cláusulas de no competencia y otras cláusulas o acuerdos que pueden limitar injustamente la movilidad de los trabajadores”.

Una carta de infraestructura

Hablando sobre las negociaciones en curso del Senado sobre un proyecto de ley de infraestructura bipartidista, Biden dijo que cree que los negociadores solo necesitan hasta el lunes para resolver los asuntos pendientes. Dijo: “Se hizo hasta 20 republicanos firmaran una carta que decía: ‘Creemos que necesitamos este acuerdo. Creemos que necesitamos este acuerdo'”.

Los hechos primero: Si estaba hablando de la carta que apareció en las noticias el día que habló, Biden exageró el grado de apoyo republicano. Según el senador republicano Rob Portman, 11 senadores republicanos enviaron una carta al líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, en la que dejaron en claro que votarían no si Schumer realizaba una votación de procedimiento el miércoles para avanzar en la propuesta de infraestructura bipartidista, pero que tenían la intención de votar sí si se votara el próximo lunes. (Biden dijo “hasta 20”, no simplemente “20”, pero 11 está tan lejos de 20 que la afirmación es al menos engañosa).

Biden podría haber confundido la carta a Schumer con una declaración pública el miércoles en apoyo a las conversaciones de infraestructura, que contó con el respaldo de 22 senadores. Pero esa declaración también incluyó los nombres de 11 republicanos: 10 senadores y un miembro de la Cámara.

La votación del miércoles falló. Schumer tiene derecho a convocar otra votación el lunes o en el futuro.

El crédito tributario por hijos

Al promocionar su expansión del crédito tributario por hijos, que era parte del paquete de alivio de US$ 1,9 billones que promulgó en marzo, Biden afirmó: “Se llama crédito tributario por hijos. Si tienes un hijo menor de 7 años, obtienes US$ 300 al mes, US$ 350 al mes. Si tienes un hijo de 7 a 17 años, obtienes un total de US$ 200 al mes”.

Los hechos primero: Biden fue inexacto de dos maneras: tanto en el monto del crédito fiscal para los dos grupos de edad como en lo que realmente son los dos grupos de edad.

Los grupos de edad utilizados para determinar cuánto dinero reciben las familias del crédito fiscal son: 1) edades de 6 a 17 años (no de 7 a 17 años como dijo Biden): 2) menores de 6 años (no menores de 7 años como dijo Biden).

Los padres elegibles reciben hasta US$ 250 por mes por cada niño de 6 a 17 años, no US$ 200 como dijo Biden. Reciben hasta US$ 300 al mes por cada niño menor de 6 años; Biden originalmente citó esta cantidad, pero luego aumentó incorrectamente la cifra a US$ 350.

El objetivo de vacunación inicial de Biden

Biden dijo: “Ahora, por cierto, recuerden cuando fui elegido por primera vez, el problema era, bueno, dije que iba a hacer un millón de dosis a la semana, y la gente dijo, ‘Biden no puede hacer eso’ o ‘el equipo de Biden no puede hacer eso’. Y fueron 2 millones”.

Los hechos primero: Biden se equivocó aquí. Su objetivo inicial, que algunos observadores saludaron con escepticismo, fue 1 millón de dosis de vacunas de covid-19 al día, no 1 millón de dosis “a la semana”. Específicamente, Biden se había fijado un objetivo de 100 millones de dosis en sus primeros 100 días.

Biden luego elevó el objetivo a 200 millones de dosis en sus primeros 100 días. Ese objetivo se logró.

