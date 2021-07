Pide diputado de Morena posponer toma de protesta de Maru

El diputado de Morena Gustavo De la Rosa Hickerson manifestó su voto en contra a fin de declarar Recinto Oficial la Plaza de la Mexicanidad, en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el objeto de celebrar la Sesión Solemne en la cual rendirá protesta como Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, la Ciudadana Licenciada María Eugenia Campos Galván.

El legislador de Morena considera que una persona vinculada a proceso no puede tomar posesión de un puesto que le brinde fuero constitucional, porque eso significaría cambiar el estatus de la persona sujeta a dicho proceso.

“Ciertamente que goza del principio de presunción de inocencia, pero la presunción de inocencia una vez abierto el proceso significa la posibilidad de culpabilidad, es decir, la ciudadana María Eugenia Campos Galván, es posiblemente responsable de los delitos de cohecho, uso ilegal de atribuciones, y durante el procedimiento será considera presuntamente inocente hasta que el juez y las diversas instancia que se aplican a un proceso, decidan que es no culpable, porque inocente jamás será, y no habrá juez alguno que la declare inocente”, señala el posicionamiento emitido por el legislador.

“El Honorable Congreso no puede incluir en el acuerdo el nombre de María Eugenia Campos Galván, porque es muy probable que no sea ella la que tome posesión, el poder judicial no puede permitir que alguien que está vinculado quede impune sin que se le aplique alguna de las causales previstas para el sobreseimiento de la causa”, dice el texto.

Al emitir su voto el legislador expresó su oposición a que se acuerde el dictamen aprobado por la Junta de Coordinación Política, porque no es un acuerdo que respeta la constitución, la ley, la justicia, y el artículo 17 constitucional que establece: Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho” y agregó “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial

